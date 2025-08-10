Eder Sarabia: "Necesitamos jugadores y los vamos a incorporar"

Fin a la pretemporada con victoria ante el Hércules. El Elche venció por 1 a 0 en el Trofeo Festa d'Elx y cierra así los ensayos previos a la hora de la verdad. Tras el encuentro, Eder Sarabia se ha mostrado muy feliz con el comportamiento de los suyos. "Hemos hecho buena primera parte. En la segunda nos ha costado más y el césped no nos ha ayudado nada. Ellos con el uno a cero, al no tener nada que perder nos han comprometido, pero en defensa hemos estado bien. Si hubiésemos estado más acertados podríamos haber hecho dos o tres goles más. Hay que ajustar más cosas", pensaba el técnico vasco.

"Necesitamos y vamos a incorporar jugadores, eso está claro. Vamos a fichar futbolistas importantes, tenemos varias cosas avanzadas. Son jugadores que quieren sumarse al proyecto y sabemos que nos van a ayudar. Depende de muchas cosas, por tanto, no es tan fácil como nos gustaría, pero la dirección deportiva está trabajando con las ideas claras. Estoy convencido de que vamos a tener una gran plantilla", opinaba el técnico vasco.

Foco en la parte ofensiva

Sobre si podía adelantar algún nombre que se esté observando, Sarabia ha señalado que van a llegar varios. Desconoce si serán delanteros centro, porque ya hay dos en plantilla, pero atacantes en general sí que se van a fichar. Donde más se está poniendo el foco es en la parte ofensiva y desde el club están abiertos a cualquier posición y futbolista que pueda mejorar al equipo.

Tras ser preguntado sobre si era la mejor opción cerrar la pretemporada contra un rival de categoría inferior, el míster ha añadido lo siguiente. "Es una cosa que surgió el año pasado y entendíamos que era bonito. Entre clubes se apalabró hacer una ida y vuelta y creo que ha sido positivo. En la ida nos superaron, pero hoy hemos sido mejores nosotros. Podía haber sido el Milán o el Bayern de Múnich, pero ha sido el Hércules. Ha habido grandes ambientes y nos han comprometido muchísimo con sus respectivos futbolistas".

"Estamos viviendo un verano especial, lo definiría como apoyo incondicional. Otros años había más dudas, como por ejemplo el último y todo eso lo tenemos presente. Lo que ha ido haciendo el equipo en estos últimos meses hace que la afición apoye incondicionalmente. Estamos en el proceso de trabajar con la responsabilidad que toca para poder estar a la altura de todo lo que hemos generado juntos. Pido a la afición que disfrute el proceso y que tenga la misma ilusión que nosotros", le formulaba Sarabia a la afición franjiverde.

"Arrancamos la temporada con responsabilidad y tremenda ilusión. Estamos analizando bien al rival, preparando un buen plan de partido. No llegaremos al 100%, pero el Betis creo que tampoco. No podemos pedir más, somos unos privilegiados, en mi caso soy uno de los 20 entrenadores que hay en primera división y voy a dar todo lo que esté en mi mano para hacer otro año inolvidable", pensaba el técnico.

Se marcharon dos piezas importantes, como fueron Nico Castro y Nico Fernández. Sobre si Affengruber, otro futbolista clave, podría marcharse, Sarabia ha reconocido que no se lo había planteado, pero que es una posibilidad que siempre existe. No obstante, ha remarcado el compromiso del austríaco y duda mucho que no forme parte del Elche durante toda la temporada. "El futbolista es consciente de lo que puede crecer en el Elche", afirmaba el míster.

Martim Neto

"Martim parte en el interior principalmente. Tiene capacidad de asociarse, mucha limpieza en el golpeo y maniobra en el espacio reducido. Vamos a pedirle que en situaciones más avanzadas pueda ser más agresivo y determinante. Queremos que sea un centrocampista completo y él también tiene la intención de mejorar en el apartado defensivo", opinaba el técnico vasco sobre la figura de Martim Neto.

Durante el choque ante el Almería, Josan se marchó lesionado, pero Sarabia ha querido restarle importancia, no obstante el próximo lunes se verá el alcance de las molestias, tanto para el crevillentino como para Adam Boayar. Además, añadía "el debut ante el Betis será un día muy especial, mi primer partido en Primera División como primer entrenador. Tengo muy buenos recuerdos en el conjunto verdiblanco, es un contexto inmejorable. Tengo mucha relación con gente del club, va a ser una semana muy bonita. Lo vamos a intentar disfrutar al máximo".