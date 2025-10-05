Eder Sarabia, entrenador del Elche: "Hemos hecho el peor partido de la temporada"

Primera derrota del Elche en esta temporada y Eder Sarabia no ha podido esconder su enfado en rueda de prensa. Además, ha definido el encuentro como "el peor de la temporada". "Soy el máximo responsable, cuando ganas es muy bonito salir en todos los premios, pero cuando perdemos también me tengo que poner por delante. Nada es casualidad, cuando te sacan 15 saques de esquina en alguno puede pasar algo", opinaba el técnico.

Diang partió como titular y antes del descanso unas molestias le privaron de seguir más tiempo sobre el verde, sobre esto, Sarabia ha comentado que "parece que tiene una lesión muscular. Pronto ya había empezado a notar algo en una pierna y por protegerse ha cargado la otra y se ha lesionado". "Ha habido varios futbolistas que no estaban a su 100%, quizás ha sido culpa mía. La expulsión de David nos condiciona para el futuro, pero lo resolveremos".

"Está la fina línea entre la convicción y pasarte de confianza. Hay que saber manejarlo. Venimos de una racha espectacular, pero hoy hemos hecho un borrón importante. Analizaré que cosas tengo que mejorar y que teclas no he sabido tocar. En una liga tan larga sabíamos que íbamos a perder partidos, pero no me ha gustado el cómo. Tengo un equipo maduro e inteligente, esto nos va a doler y nos vamos a preparar para el próximo partido", pensaba Eder Sarabia.

Sobre qué aprendizaje se saca de una derrota como esta, Sarabia ha destacado que "cuando hacemos lo que tenemos que hacer somos muy buenos y cuando no, no somos tan buenos". Además, ha añadido lo siguiente. "El Alavés es un equipo que hace cosas simples pero las hace muy bien. Cuando hemos hecho ciertas acciones positivas hemos sido un buen equipo, pero cuando hemos desatendido otras cosas nos han pasado por encima".

"Soy el responsable número uno por no poder estar con el equipo ahí abajo" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

A Sarabia se le ha visto durante todo el encuentro enfadado desde la grada. "La palabra es frustrado. Desde arriba se ve más claro todo. Soy el responsable número uno por no poder estar con el equipo ahí abajo. Soy intenso, claro y exigente. Miramos la clasificación y seguimos ahí arriba, pero hoy no estoy contento. Cuando hemos estado mal lo he dicho y cuando estamos bien, también. No hemos aprovechado una oportunidad, hay que aprender y mirar hacia delante", argumentaba el preparador.

Más de 200 franjiverdes han estado presentes en Mendizorroza. "Estamos generando ilusión en lo que transmitimos y hacemos. Me duele la manera de perder. El ser humano necesita un golpe y no miramos ni arriba ni abajo. Vamos a prepararnos ante el Athletic de la mejor manera posible, pero no vamos a estar toda la temporada con el ansia de mirar la clasificación. Hoy hemos dado tres o cuatro pasos hacia detrás", apuntillaba.

"La afición sabe valorar las cosas, nos ha transmitido que no solo cuenta el resultado, sino la identificación con lo que somos y representamos. Tenemos mucha afición detrás, tanto en Elche como aquí. Esto es parte del fútbol y cuando se nos pase el enfado de hoy estaremos muy orgullosos", sentenciaba.

Vía: Información