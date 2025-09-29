La derrota de España en el mundial sub-20 acerca el posible regreso de Mendoza

El pasado lunes 22 de septiembre arrancó una nueva experiencia para Rodri Mendoza, la joya del Elche y gran relevación de Primera División. El canterano franjiverde encaraba el mundial sub-20 con la Selección Española junto a otros grandes nombres como Adrián Liso, Jan Virgili, David Mella o Pablo García.

Debido a esta llamada, el murciano se vio obligado a abandonar la disciplina del club durante el periodo de tiempo en el que se estuviese disputando el mundial en Chile, pero una derrota en el debut abre la puerta a una vuelta antes de lo previsto.

La Selección Española se enfrentó a Marruecos en el primer encuentro y el resultado no fue favorable para los intereses hispanos. Dos tantos de Yassir Zubiri y Yassine desnivelaron la balanza en favor del conjunto marroquí.

El grupo está formado por marroquíes, españoles, brasileños y mexicanos, pasando a octavos de final los dos primeros junto a los cuatro mejores terceros. Las probabilidades de un pase a octavos siguen siendo elevadas, pero la derrota no hace más que acercar el posible regreso de la nueva joya.

Mendoza se ha perdido ya el encuentro ante el Osasuna, que se saldó con un empate en El Sadar y la victoria ante el Celta de Vigo, uno de los mejores partidos de la temporada para Eder Sarabia. Para el siguiente encuentro, ante el Alavés la próxima semana, Eder Sarabia tampoco podrá contar con el canterano, pero ante el Athletic el 19 de octubre ya podría estar de vuelta en caso de una rápida eliminación de la Selección. Si el combinado nacional llegase a la final, Mendoza no volvería hasta el duelo ante el Espanyol del próximo 25 de octubre.

La baja del canterano se presumía difícil de reemplazar para Eder Sarabia, pero el gran desempeño de todos los futbolistas está haciendo que las sensaciones siguen siendo igual de positivas. El momento de forma de Martim Neto y Aleix Febas es brutal y el partido de John Chetauya ante el Celta sorprendió a propios y extraños por el buen juego desplegado. Este Elche suma y sigue en su ademán de hacer historia y la vuelta de Rodri Mendoza cada vez parece estar más cerca.

Vía: Información