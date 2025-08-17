¿Dos delanteros de un tiro para el Elche?: acuerdo por André Silva y avance con Rafa Mir

Acelerón en la delantera del Elche a poco más de un día del debut en Primera División contra el Betis. El conjunto franjiverde tiene acordado el fichaje del portugués André Silva y avanza en la «operación Rafa Mir», en lo que supondrían dos refuerzos prácticamente de una tacada para el ataque de Eder Sarabia.

El técnico del Elche ya dejó caer en la rueda de prensa de este sábado que podría haber fichajes antes del estreno. Uno se da ya por hecho, a falta de oficialidad. Es el de André Silva, delantero que procede del Red Bull Leipzig alemán, aunque la temporada pasada estuvo cedido desde febrero en el Werder Bremen, donde tuvo poca participación (7 partidos y un gol).

Según ha avanzado Fabrizio Romano, periodista especialido en mercado de fichajes, el acuerdo entre clubes es total y el atacante portugués se sumará al proyecto franjiverde para la temporada 2025-2026. Silva es un delantero de 29 años que conoce la liga española, al haber jugado en el Sevilla (2018-2019) y en la Real Sociedad (2023-2024). Llegó a tener un valor de mercado cercano a los 50 millones de euros y tanto Milan como Leipzig realizaron importantes desembolsos económicos por él.

El conjunto italiano pagó por André Silva 38 millones de euros al Oporto en 2017, mientras que el alemán se gastó 23, con el Eintracht como receptor del traspaso, en 2021. Ha sido internacional absoluto con Portugal en 53 ocasiones (19 goles), proclamándose campeón de la Nations League en 2019.

Rafa Mir... ¿y Mourad?

Por otra parte, la negociación entre Elche, Sevilla y Rafa Mir parece que sigue un camino con destino al entendemiento entre todas las partes. En este caso, el acuerdo entre clubes es casi un hecho y la pelota está en el tejado del delantero murciano, al que se le pide que renuncie a dinero para poder abandonar un club que no quiere contar con sus servicios.

La parte final de la negociación también va destinada a saber si el Elche cuenta con Rafa Mir como jugador en propiedad, tras rescindir su contrato con el Sevilla, o lo hace vía cesión, en cuyo caso tendría que ser la entidad hispalense la que asumiera una parte importante de una ficha que se sale de la escala salarial del conjunto ilicitano.

En caso de hacerse efectivos estos dos fichajes, el Elche pasaría a tener cuatro delanteros centros en nómina: Álvaro Rodríguez, Mourad, André Silva y Rafa Mir. Esto abriría, un verano más, las puertas de salida del Martínez Valero al hispanomarroquí, pese a ser el máximo goleador del equipo en la temporada del ascenso. En principio, Mourad quiere quedarse en el conjunto franjiverde, aunque es consciente de la realidad y aceptaría una salida antes del 1 de septiembre.