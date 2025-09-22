El debate franjiverde: ¿Este Elche es flor de un día en Primera o fruto de la evolución de Sarabia y su plantilla?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos Opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana tiene que ver con la ubicación del conjunto dirigido por Eder Sarabia en puestos europeos al finalizar la jornada 5 de liga. ¿Este Elche es flor de un día en Primera o fruto de la evolución de Sarabia y su plantilla?

El patio ahora es el estadio, por David Marín

Restarle un ápice de mérito a lo que está haciendo el Elche es vivir de espaldas a la realidad. Ver los partidos con una venda en los ojos. O directamente no verlos. Ya era casi una delicia ver a este equipo de autor en Segunda División, pero lo de estas cinco primeras jornadas está superando, creo, cualquier expectativa. Por resultados y juego.

Obviamente, hay fases en las que toca sufrir, por la entidad de los rivales, pero exceptuando el día del Atlético, las tardes franjiverdes han sido una oda al buen fútbol. Dominadores. Ganadores. Se palpa una evolución, posiblemente por el simple motivo de que ha habido acceso a mejores futbolistas en el mercado. Eso se nota en la delantera. Pero es que el crecimiento de jugadores como Affengruber, Álvaro Núñez, Mendoza, Valera o Aguado; disculpas si me dejo alguno, es digno de disfrutar... hasta que vuelen.

La valentía de Sarabia le ha hecho no solo mejorar su propuesta en Primera, sin dar ni un paso atrás, sino osar a dar la alternativa a un chico como Ali. Y descubrirnos a un auténtico jugón. Todo el verano esperando al sustituto de Nico y lo de Martim Neto justifica el pago de cualquier entrada o suscripción a servicio de streaming. Sarabia ha trasladado el patio del colegio al estadio. Dejemos las flores en el campo. Y disfrutemos.

Pensar en sumar... solo eso, por Pedro Rojas

Entra el balón. Y en cada celebración, la misma pregunta: ¿hasta cuándo? Da igual. Mejor no calculen. Mejor no meterse en averiguaciones torticeras. Lo importante es sumar, aprovechar la ola buena. Es evidente que los puntos premian a quien está haciendo mejor las cosas; qué más da si, por presupuesto, se está actuando por encima de las lógicas posibilidades, si lo natural es otra cosa. Lo que cuenta es lo que se atesora, lo que se sube al casillero.

Y ahí hay que llegar los 41. Quedan 32, que no son pocos por más que la brillantez con la que ha iniciado el Elche la liga pueda desviarnos del foco. La competición se le hace larga a todos los equipos, incluidos los grandes. La historia reciente de la élite nacional está salpicada de clubes con aspiraciones modestas que dan con la tecla y se codean con los mejores. No dura hasta el final casi nunca, pero no por nada malo, sino porque es imposible dar el 110% cada vez, todas las semanas... En algún momento hay que ceder.

Y es ahí cuando te acuerdas de lo conseguido cuando la flecha apuntaba hacia arriba. Ojalá nadie pierda el tiempo en tesis grandilocuentes que sirven de poco a estas alturas y Sarabia y su equipo, con la misma humildad, oficio y buen juego que hasta ahora, se vayan acercando a ese muro de los 41. La meta es esa, el resto fuego de artificio y delirios de grandeza.

Vía: Información