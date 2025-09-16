El debate del Elche: ¿Será capaz el equipo de mantener la dinámica de este inicio durante la temporada?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana tiene que ver con el histórico inicio de temporada franjiverde, en el que el conjunto dirigido por Eder Sarabia todavía no conoce la derrota. ¿Será capaz el Elche de mantener la dinámica de este inicio durante todo el curso?

Sonreír de agosto a mayo, por David Marín

Tiene Sarabia siempre una sonrisa picarona que solo se le quita cuando sufre con la bici en plena ascensión. Y está consiguiendo que en un lugar con tendencia histórica al cenicismo se empiece a creer que todo es posible si eres fiel a tu estilo y trabajas con tus herramientas para conseguir tus objetivos. Sin techos.

Esa sonrisa invita a celebrar cuando ganas. En agosto. En enero. En mayo. No es incompatible con mantener los pies en suelo, por mucho que algunos se empeñen en que el deporte y la vida deben ser solo tormento y sacrificio, incluso cuando ganas. Se puede apuntar alto en septiembre y recalibrar tus miras si luego el fútbol te pone en tu lugar. A eso es a lo que aspira el proyecto de este Elche. Lo hizo la temporada pasada. Lo hará esta. Y seguirá haciéndolo mientras el que manda se siga rigiendo por el sentido común y no sufra ningún aire de grandeza.

Si Sarabia conduce el vestuario como hizo la campaña pasada tiene mimbres para defender la tesis de que mantener la dinámica de este inicio no solo es un sueño. Será la realidad. Hay fichajes que todavía se deben adaptar. Y hay futbolistas que a día de hoy están rindiendo muy bien, pero están en edad de seguir mejorando. A partir de ahí el objetivo franjiverde es claro: sonreír desde agosto hasta mayo.

Una ficción maravillosa, por Pedro Rojas

Disfrutar el momento. Gozarlo si se puede, exprimirlo al máximo, pero sin dejar de ser consciente de que el placer que provoca la irrealidad obedece más a un ramalazo onírico muy puntual, que a un hecho consolidado. Para eso queda mucho aún, hay que hacer bien muchas cosas muchas veces, y a todos los niveles, para instalarse en la fabulación de no perder como hábito, de navegar entre buques acorazados como Madrid y Barcelona yendo tú con un barco de faena sin ser engullido por las turbulencias en cuanto te despistes un segundo.

El Elche debe fijarse un horizonte cercano, uno plausible, uno verdaderamente honesto que le valga para seguir creciendo en la jungla de Primera con una filosofía más sujeta a los deseos del principal accionista que a cualquier razón identitaria. De momento, el Elche será lo que Bragarnik quiera que sea. Puede ser un club vendedor que compre barato y fiche caro cada vez para que el negocio rinda, o puede pensar en el largo plazo, como en el caso del Villarreal.

Son dos modelos válidos porque, por lo general, la pelea, de origen, nunca es jugar en Europa. Eso será una consecuencia, de vez en cuando, siempre que no se dejen de tomar buenas decisiones. Mientras tanto, hay que sumar, caminar firme, asumir con humildad que quedarse en Primera es un éxito monumental. El resto, placebos puntuales.

Vía: Información