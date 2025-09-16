Una cuestión de prestigio

Hay equipos que juegan en Primera como si pidieran permiso. Son turistas de paso, de esos que entran en la catedral del fútbol español con la cabeza gacha, como quien no quiere molestar demasiado, temerosos de que un mal gesto los devuelva a Segunda. Y hay otros —pocos— que entran sin complejos, con la dignidad bien plantada en los tacos y con la conciencia clara de que estar ahí no es un favor, sino un derecho ganado a pulso. El Elche CF de esta temporada pertenece, sin ninguna duda, a los segundos.

Porque más allá de los puntos que se suman o se pierden, más allá de los goles que se celebran con el alma o se encajan con el orgullo herido, hay algo que ya se ha recuperado en el Martínez Valero y fuera de él: el prestigio. Esa palabra vieja, noble, que no se compra en los mercados de fichajes ni se improvisa en las tertulias de madrugada. El prestigio que devuelve el respeto, que obliga al rival a no mirar por encima del hombro, que hace que el escudo franjiverde pese como nunca sobre el césped y en la grada.

El mérito no es de uno solo, ni de un golpe de fortuna. Es de todos. Del club que se ha reordenado después de años de zozobra y turbulencias, que ha entendido que en el fútbol moderno no basta con sobrevivir, hay que construir. Del cuerpo técnico, liderado por un entrenador que, contra la sospecha y el escepticismo de algunos, ha demostrado tener un plan, un mapa claro y la personalidad suficiente para enfrentarse a quien sea con las armas adecuadas. Y sobre todo del equipo, de esos jugadores que salen a cada partido como si les fuera la vida en demostrar que no son figurantes de esta liga, sino protagonistas.

¿Los resultados? Llegarán, ya están llegando. ¿El buen juego? Lo hemos visto, con fases de fútbol serio, vertical, con carácter. Pero lo verdaderamente decisivo es la actitud. El coraje con que se planta uno en el Pizjuán frente a un Sevilla que te quiere pasar por encima, y terminas no solo resistiendo, sino obligándoles a sudar tinta. El orgullo con que se enfrenta uno al Betis, al Atlético de Madrid, equipos con presupuestos, nombres y escaparates que duplican o triplican al nuestro, y sin embargo ahí estamos: invictos en la batalla, compitiendo de tú a tú, sin agachar la cabeza.

Eso no se improvisa. Eso es identidad. Eso es la prueba de que quienes nos dieron por muertos antes de empezar, quienes se atrevieron a decir que este Elche era carne de descenso, se equivocaban de cabo a rabo. Porque aquí no estamos de turismo. Aquí no hemos venido a hacernos la foto en el Bernabéu o en el Camp Nou, ni a llenar la agenda de los grandes con un entrenamiento disfrazado de partido. Aquí hemos venido a luchar, a ganarnos el respeto que tanto tiempo nos negaron, a recordar que este club y esta afición tienen historia, tienen peso y tienen derecho a soñar.

El fútbol, ya se sabe, es caprichoso. Lo mismo te da un domingo de gloria que un miércoles de tragedia. Pero lo que no es capricho es la manera en que la ciudad y el equipo se han fundido en un mismo latido. En las gradas, en las calles, en la manera en que los niños vuelven a ponerse la franja blanca y verde con la misma ilusión con la que sus abuelos recordaban al Elche eterno en primera el de la final de la copa, al de los años en que el Altabix era territorio sagrado. Esa comunión entre equipo y afición, que no entiende de matemáticas ni de presupuestos, es la que hoy hace temblar las piernas del rival cuando pisa nuestro césped.

Decía alguien que el fútbol es, al final, una cuestión de respeto. Respetar al balón, respetar al rival, respetarse a uno mismo. El Elche CF ha vuelto a ganarse ese respeto. Y no solo dentro del campo. También fuera, en la manera en que se habla del club, en cómo la prensa nacional empieza a cambiar el tono, en cómo los comentaristas ya no se atreven a dar por hecho que este equipo será uno de los tres que bajen. Porque saben que detrás de cada jugador hay una ciudad entera empujando, una afición que no entiende de resignaciones, un club que se ha hartado de sobrevivir y ahora quiere vivir con dignidad en la élite.

Hay quienes hablan de “revelación”. Y sí, quizá lo seamos. Pero ser revelación en Primera no significa dar la sorpresa un par de domingos. Significa demostrar cada semana que perteneces a esta liga. Significa que, cuando alguien haga la lista de rivales incómodos, el Elche esté ahí, escrito en tinta firme. Significa, sobre todo, que los que se acostumbraron a mirarnos por encima del hombro tengan que levantar la cabeza para mirarnos a los ojos.

Que nadie se equivoque: no nos creemos más de lo que somos. Sabemos de dónde venimos, sabemos lo que cuesta estar aquí. Pero precisamente por eso, porque conocemos la dificultad, sabemos también valorar lo que se está construyendo. Y lo que se construye ahora no es solo una temporada más en Primera. Es un Elche que devuelve prestigio al club, orgullo a la afición y respeto al escudo.

Y eso, amigos, vale más que tres puntos en la tabla. Eso es la base sobre la que se pueden levantar victorias, proyectos y sueños. Eso es lo que convierte al Elche CF en algo más que un equipo de fútbol: en una bandera de resistencia, en un símbolo de que la dignidad, cuando se defiende con uñas y dientes, siempre acaba imponiéndose.

Que lo sepan en Sevilla, en Madrid, en Valencia y en cualquier otro estadio de esta liga. El Elche CF está aquí. No de visita. No de turismo. Está aquí para quedarse, para competir, para dar guerra. Y, si se descuidan, para ser la revelación de esta Primera que parecía tener ya escrita su historia antes de empezar. Porque las historias, como bien sabemos en esta ciudad, se escriben sobre la hierba, con sudor, con esfuerzo y con una afición que no se rinde nunca.

Vía: Información