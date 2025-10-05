Crónica del Alavés-Elche | El Elche encuentra su primera piedra en el camino

El fútbol, que mide a un rival frente a otro, es muchas veces fiel reflejo de los vasos comunicantes. Todo cambia en una acción, en un abrir y cerrar de ojos. Un mal pase. Un gol. Una decisión equivocada. Un balón que te golpea en la mano. Penalti. Y, tras 75 de minutos de un duelo en el que durante gran parte has sobrevivido al dominio de tu rival, todo cambia. El Alavés deja de ser el equipo que no encuentra el camino hacia el gol. Y tú dejas de ser pétreo atrás, pierdes a tu mejor defensa por roja directa y sufres la primera derrota de la temporada. Al octavo partido, no cabe olvidarlo.

El Elche ni siquiera supo tirar de épica en el descuento, cuando André Silva revivió un partido que llevaba muerto desde la expulsión de Affengruber. La revisión del VAR enfrió a los franjiverdes y calmó a los locales, que enlazaron una jugada definida por Boyé, ídolo ilicitano, apenas 95 segundos después del 2-1. El Elche se quedó sin defensa y lo que tenía para atacar no le dio para sobrevivir en el cuarto de hora final, especialmente porque si había llegado 0-0 a ese minuto 75 había sido por el buen hacer cerca de su área.

Antes del 1-0

Antes del gol que viró la dinámica del duelo hacia el merecido triunfo del Alavés sobre el césped de Mendizorroza comparecieron dos equipos con ideas firmes. 22 futbolistas que, en su mayoría, tenían claro lo que hacer para superar a su oponente. El Elche intentaba, y lo conseguía poco, crecer a través de la sociedad en la medular Febas-Aguado, en otra actuación mayúscula del leridano. Sin conectar con los de arriba, con Álvaro Rodríguez incapaz de aguantar balones, siquiera de recibirlos.

Quedó patente que Coudet tiene estudiado el método franjiverde. Sobre todo porque no sería descabellado su aterrizaje en el futuro en la ciudad de las palmeras. Supo apretar, quitar el balón a los ilicitanos. Incomodarlos. Que defendieran en su área. El Alavés acumuló córners y ocasiones, aunque no todas fueran especialmente claras. Un tiro lejano de Ibáñez. Otro de Otto. Una jugada liosa, rebote a rebote, en la que Chust casi se hace autogol y en la que Diang, con un desvío, salvó el 1-0.

El caso es que, sufriendo, el Elche se defendía bien. Y daba la sensación de esperar al paso por vestuarios para poner sobre el césped a su dúo portugués, Martim Neto y André Silva, para cambiar el partido. Mientras tanto, poco que echarse a la boca en cuanto a finalización, más allá de un chut duro de Febas al que respondió bien Sivera.

Ocurre que Coudet, muy rapaz, también entendió que el partido iba a durar más de 90 minutos. Y guardó balas. Carlos Vicente, que salió ya en la primera mitad. Denis, Aleñá y Guevara, que lo hicieron cuando el Elche saboreaba una jornada más como invicto. Eran minutos en los que Valera era capaz de aparecer en las dos áreas, para salvar un pase de la muerte de Boyé y para meter uno al que no llegaron ni Álvaro, escaso de colmillo, ni Rafa Mir, suplido poco después por Silva.

Después del 1-0

Con todo abierto, llegó la acción que lo cambió todo. Los vasos comunicantes. El aleteo de la mariposa. Llámenlo como quieran. En su decimotercer córner, el Alavés decidió sacar en corto, asunto raro. Centro lateral, remata Tenaglia y, sin que viniese la cosa a cuento, el balón golpea en la mano de Álvaro Núñez, poco cauteloso, cosa rara en él, a la hora de defender la acción aérea. Penalti tan claro como molesto, absurdo, inesperado... Carlos Vicente le pega fuerte y aunque Peña adivina el lado, nada puede hacer. Llegó entonces la hecatombe defensiva franjiverde, forzada por Toni Martínez.

El punta del Alavés le ganó la partida primero a Affengruber, que arriesgó para ir al corte y derribó a su rival, siendo último defensa. Roja. Sin discusión. Y apenas dos minutos después superó con claridad a dos defensores ilicitanos (Bigas y Álvaro Núñez) para abrir una brecha ante la que André Silva, ya en el descuento, intentó hacer una llamada a la épica para mantener el invicto. No pudo ser. La fragilidad atrás reapareció y Boyé recolocó la primera piedra en el camino del Elche de este curso.

Vía: Información