De Cristo... a Rafa Mir

El golazo de falta de Rafa Mir generó una celebración, ofensiva para las pieles más sensibles de su anterior club, oficialmente todavía propietario de sus derechos; que históricamente bien merecía un alegrón. Era el 1-2, abriendo la mente a una remontada que abortó Peque en el minuto 85 que hubiera provocado la primera victoria en liga del Elche en territorio sevillista. Se va a tener que quedar en otro dato con el que desempolvar libros de historia y regresar al fútbol en blanco y negro.

Con su diana al Sevilla, lugar donde no quisieron, con más o menos motivos, a Rafa Mir ni el pasado verano ni este, el delantero murciano suma su tercer tanto en cuatro jornadas. Un notable inicio, al marcar además por tercer partido consecutivo, tras haberlo hecho contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y ante el Levante en el Martínez Valero.

Un futbolista del Elche no marcaba tres goles en las cuatro fechas iniciales de Primera División desde hace prácticamente medio siglo, concretamente desde el inicio de la temporada 1976-1977. El último en hacerlo fue Cristo, precisamente sevillano, aunque bético en su caso, atacante que lució la franja verde entre 1976 y 1978. Aquella campaña, en la que anotó 7 tantos en 29 partidos, hizo tres entre las jornadas 3 y 4.

El hito de Cristo

Pese a este hito, no fue un buen inicio de curso para el Elche de Cristo, como lo está siendo para el de Rafa Mir. Aquel equipo no ganó ninguno de aquellos partidos, con dos empates sin goles iniciales y dos derrotas ante Zaragoza (5-3, con doblete de Cristo) y Valencia (1-4, con otra diana).

Entre Cristo y Rafa Mir han pasado 49 años, ocho de ellos con el Elche en la máxima categoría. Delanteros como Finarolli, Claudio, Coro, Jonathas o Boyé no pudieron arrancar el curso como lo ha hecho Mir. El que menos tardó en hacer su tercera diana fue Claudio, en la fatídica 1988-1989, en la sexta jornada.

Quienes lo hicieron antes que Rafa Mir y Cristo fueron Melenchón (1973-1974), Vavá (1967-1968) y Lezcano (1966-1967). El récord histórico del Elche, sin embargo, lo comparten cuatro futbolistas: el pichichi franjiverde, Cayetano Ré, Alfonseda y Goméz Voglino. Todos ellos llegaron a las tres dianas en la jornada 3, una antes que el murciano y el sevillano.

El récord del Elche

El más prolífico en este sentido fue Vavá, que lo hizo en dos ocasiones. En una de ellas, del tirón. En la 1970-1971, el ariete salmantino firmó un póker en la tercera jornada contra el Sporting de Gijón. Un lustro antes, en la 1965-1966, campaña en la que acabó máximo goleador de Primera, también llevaba cuatro tantos en la tercera jornada.

El paraguayo Ré, en la 1961-1962, y Alfonseda y Gómez Voglino, ambos en la 1975-1976, también emularon este rápido registro anotador, aunque ninguno de ellos se acercó a las cifras totales a final de liga de Vavá, ya que el que alcanzó el montante más alto en estos cursos fue el argentino, con 11 goles.

Una cifra que tiene en mente superar Rafa Mir, una vez pasado el trago de visitar el campo de sus ex, donde se tomó su vendetta particular. Lo evidenció con una celebración que tiene forma de mensaje: no parece muy dispuesto a regresar a tierras hispalenses. Su cesión incluye una opción de compra que en las oficinas del Elche tienen bastante claro que van a ejecutar, sobre todo si mantiene su rendimiento deportivo.