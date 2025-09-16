La conexión lusa del Elche empieza a funcionar

Apenas 60 kilómetros separan, al norte de Portugal, las localidades de Gondomar, en Oporto, y Viana do Castelo, en el Alto Miño, cerca de la frontera con Galicia. Son los lugares de nacimiento de André Miguel Valente da Silva y Martim Carvalho Neto, dos de los fichajes del Elche de este verano.

André Silva, que cumplirá 30 años en noviembre, y Martim Neto, que soplará 23 velas en enero, son dos jugadores llamados a liderar el crecimiento del proyecto del Elche en Primera. El primero, delantero, a corto-medio plazo. El segundo, centrocampista, con más futuro por delante. En Sevilla ambos fueron titulares por primera vez con el conjunto ilicitano. Y su conexión empezó a dar frutos: fabricaron el 1-1.

La jugada fue sensacional y posiblemente mostró las cualidades de uno y otro. Neto, perfilado en la zona izquierda del ataque, cambió el ritmo para ganar la línea de fondo, superar a su par defensivo y poner la pelota atrás, al corazón del área. Fundamentos de centrocampista llegador. Teoría perfectamente aplicada a la práctica. Solo quedaba encontrar a alguien que rematase el trabajo.

Gol made in Portugal

Allí se ubicó Silva, en la zona que debe atacar un «9», listo para recoger lo que allí caiga, sea la asistencia de un compañero, como fue el caso, o el rechazo de un rival. Libre de marca, remató sin oposición para que la pelota besara la red hispalense. Era su primera diana como franjiverde. Como en el caso de su compatriota, tirando de fundamentos puros, en este caso del manual del buen ariete.

Martim Neto y André Silva cumplieron con nota al requerimiento de su entrenador, Eder Sarabia, que los eligió para cubrir las ausencias de futbolistas que habían empezado con buen rendimiento el curso y que, por diversos motivos, no pudieron ser titulares en el Sánchez-Pizjuán: Álvaro Rodríguez, Rodrigo Mendoza y Marc Aguado. Más confianza, más jugadores, más alternativas para el cuerpo técnico del conjunto ilicitano.

Dos caminos distintos

El norte de Portugal da dos nuevos valores al Elche para este curso de retorno a Primera División. Silva y Neto, separados por siete años en el tiempo y por un paseo en la geografía, han encontrado en la ciudad de las palmeras un nexo de unión tras iniciar sus respectivas carreras en enemigos íntimos como Oporto y Benfica, dos de los grandes del país vecino.

El más veterano ya es un trotamundos, con dos experiencias previas en España (Sevilla y Real Sociedad) y pasos también por Italia y Alemania. El más joven acaba de salir del cascarón, tras un par de cesiones a nivel local. El Elche quiere seguir celebrando a ritmo de fado.

Silva y Neto: romper el «maleficio» portugués El fútbol portugués no ha dado grandes nombres históricamente al Elche. Los dos futbolistas actuales en plantilla suceden a otros cuatro que antes lucieron la franja bajo nacionalidad lusa: Silas (41 partidos y 2 goles en la 1999-2000), Vasco Fernandes (18 partidos en la 2010-2011), Domingos Quina (11 partidos en la 2022-2023) y Tinaia (5 partidos en la 1999-2000).

Vía: Información