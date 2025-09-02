El «caso Mourad» en el Elche tiene fecha de caducidad

El cierre del mercado de fichajes en el Elche dejó a Mourad, máximo goleador del equipo la pasada temporada, en una especie de limbo, sin salida ni sustituto en la plantilla y con su traspaso al Tijuana mexicano, dado por hecho en el país americano, pendiente de oficializarse.

La situación de Mourad en el Elche tiene muchas aristas que, cada año, han ido volviéndose más complejas... y solucionándose. Tras sus cesiones al Alcoyano y al Burgos, el delantero hispanomarroquí encontró un sitio en la plantilla franjiverde de la temporada 2023-2024, con Sebastián Beccacece al mando y tras el descenso a Segunda División de los ilicitanos.

Su relación con la grada siempre ha sido de amor-odio. O, mejor dicho, de odio-amor. Criticado por su falta de acierto de cara a gol y sus prolongadas sequías anotadoras, lo que nunca nadie le ha podido echar en cara es ausencia de trabajo y compromiso. Así pasó aquel curso, con un momento emotivo al marcar un gol, emocionarse y recibir el apoyo de sus compañeros.

El curso pasado y con la llegada de Eder Sarabia, Mourad tenía pie y medio fuera del club en verano. Su cesión al Córdoba estaba prácticamente acordada para sellarse el último día de mercado. No se hizo por disparidad de criterios entre los clubes a la hora de asumir penalizaciones económicas en el caso de que el ariete no dispusiera de minutos.

Pichichi del ascenso

Mourad se quedó en el Elche. Trabajó. Y Sarabia le dio la alternativa, posiblemente en el momento más duro de la temporada para el vasco, cuando el equipo no conseguía buenos resultados en el inicio. Entonces, la varita mágica del oportunismo le tocó, vio puerta en tres jornadas seguidas y, pese a tener a «Canario» Álvarez y Sory Kaba por delante se acabó ganando un sitio en la rotación.

El curso siguió avanzando y Mourad terminó el mismo con el ascenso a Primera y como máximo goleador, al anotar nueve tantos en liga y uno en Copa del Rey. El día del ascenso, en A Coruña, abrió el marcador. Eso sí, era consciente de que por delante iba a tener otro verano en el que su continuidad iba a ser puesta en duda, como finalmente ha sido.

El Elche ha reforzado su delantera con Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y André Silva. Mourad quedó relegado al rol de cuarto delantero, aunque Sarabia llegó a asegurar en rueda de prensa que iba a necesitar a los cuatro por el sistema táctico que iba a emplear. Del dicho al hecho, pese a tener el cartel de transferible, Mourad ha participado, como suplente, en los dos partidos contra Betis y Levante de esta temporada, ambos disputados en el Martínez Valero. El último tuvo aroma a despedida.

Otro verano duro

Mientras tanto se disputaba otro «partido» en las oficinas, con los gestores del Elche y el representante del futbolista como actores principales. Mourad tenía cartel en Segunda División, pero no ha salido a ninguno de los equipos de esta categoría, con el mercado ya cerrado. También se rumoreó el interés de dos clubes rusos, cuyo mercado no cierra hasta el 12 de septiembre.

En estas llegó la opción de México, donde Christian Bragarnik mantiene buenos contactos y donde ya llegó a ofrecer a Mourad hace ahora un año. Todo apunta a que será traspasado al Tijuana, con el reconocimiento de su entrenador, Sebastián «El loco» Abreu, de que la operación estaba hecha. La misma no se ha oficializado, por las dudas del propio futbolista, que el lunes por la tarde estuvo hasta en dos ocasiones reunido en el Martínez Valero con los directivos.

La opción mexicana permanece abierta porque, al igual que en Rusia, su mercado de fichajes no cierra hasta el 12 de septiembre. Quedan días por delante para poder concretarla, por lo que Mourad continuará en esa especie de limbo hasta que todo se oficialice. En caso contrario habría más países a los que tocar la puerta, al tener todavía la ventana estival activa, como Croacia (5 de septiembre), Bélgica y Polonia (7 de septiembre), Rumanía y Chipre (8 de septiembre), Arabia Saudí (10 de septiembre), Turquía y Grecia (11 de septiembre) o Portugal (15 de septiembre). Medio mes en el que se espera encontrar una solución que satisfaga al Elche... y a Mourad.