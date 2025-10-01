Elche CF
Cara y cruz para Sarabia con la vista puesta en el Alavés-Elche
El técnico recupera a un efectivo vital, pero seguirá teniendo bajas para la octava jornada
David Marín
El Elche, antes de presentar de manera multitudinaria a sus 12 fichajes este miércoles por la tarde, ha regresado a los entrenamientos, con la vista puesta en el octavo reto de la temporada, este domingo (16:15 horas) contra el Alavés en Mendizorroza, en el que supondrá el partido número 800 del club en Primera División.
Los franjiverdes ponen en juego tanto su invicto como su plaza Champions y lo harán con altas y bajas para el mencionado encuentro. La noticia positiva de la sesión de este martes por la mañana en el campo Diego Quiles del Polideportivo Altabix ha sido el regreso del centrocampista portugués Martim Neto, baja en los dos últimos duelos de su equipo ante Osasuna y Celta.
El luso, que acabó con molestias musculares tras ser el MVP el día de la victoria contra el Oviedo, no debería tener problemas para viajar a Vitoria. Otra cuestión es la cantidad de minutos que le vaya a dar Sarabia. Durante los próximos días se verá si Neto puede jugar de inicio o se le reserva para la segunda parte.
Sin Fort ni Pedrosa
Por lo que respecta a ausencias, en la sesión del martes no han estado presentes ni Héctor Fort ni Pedrosa, dos laterales, uno de cada banda. El futbolista cedido por el Barcelona ya causó baja contra el Celta por problemas musculares y, en principio, no se va a arriesgar con su participación ante el Alavés. El exsevillista, por su parte, terminó con molestias el último partido y se le está dosificando, por lo que se reincorporará al grupo en los próximos entrenamientos.
A la previsible baja de Héctor Fort hay que añadir la de Mendoza, que sigue en Chile participando con la selección española sub-20 en el Mundial de la categoría... y la del propio Sarabia, que cumplirá su segundo y último partido de sanción tras su expulsión en Pamplona.
Vía: Información
