El canterano del Elche Owen Bosch, convocado con la selección española sub-19

Owen Bosch se estrenará en una convocatoria de la selección española sub-19 la próxima semana. El portero de la cantera del Elche se incorporará el próximo lunes 1 de septiembre a la concentración nacional, bajo las órdenes de David García Cubillo, en San Pedro del Pinatar (Murcia).

El combinado español jugará un torneo entre cuatro equipos en las instalaciones del Pinatar Arena frente a Países Bajos (miércoles 3, 19 horas), Inglaterra (sábado 6, 11 horas) y Ucrania (martes 9, 10:30 horas). Todos los partidos se podrán seguir a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Bosch cumplirá 18 años el próximo 25 de octubre y es uno de los grandes proyectos que tiene en su cantera la entidad franjiverde. La idea que tiene el club es que sea el portero titular del Elche Ilicitano durante esta temporada, en Segunda RFEF. El curso pasado fue habitual en los entrenamientos del primer equipo, donde completaba las sesiones junto a Matías Dituro y Miguel San Román ejerciendo como tercer portero.

Owen hasta 2027

El Elche prolongó su contrato hasta junio de 2027 el pasado febrero. “Es un portero increíble, con una proyección tremenda, que ya fue convocado como tercer portero con el primer equipo el año pasado”, declaró hace dos meses en una entrevista a INFORMACIÓN el coordinador de la cantera franjiverde, Rubens Hernández.