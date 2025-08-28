Calero: "Sarabia siempre me hace pensar muchísimo"

El entrenador del Levante, Julián Calero, admitió este jueves que espera sumar ante el Elche en el Martínez Valero los primeros puntos para que no haya dudas en el entorno y explicó que deben saber manejarse "con los pies en el barro". "Sarabia siempre me hace pensar muchísimo, pero mañana será un partido diferente. No tiene nada que ver ningún contexto, es una situación nueva e intentaremos conseguir los objetivos", dijo en la rueda de prensa previa al partido en Elche.

"Nervios, ninguno. No voy a sacar los pies del tiesto. Nos gustaría empezar a sumar para que no haya dudas en el entorno de que vamos a ser el equipo con menos puntos de la historia, como ya he oído decir a alguno. Tranquilidad, ahora parece todo oscuro", señaló.

"El año pasado estábamos peleando por ser cabeza de ratón y ahora tenemos que pelear con los pies con más barro y lo tenemos que saber manejar. Como he estado en el barro sé lo que es y lo que empuja hacia abajo y no quiero que le pase eso a mi equipo", aseguró el entrenador madrileño.

El entrenador del Levante explicó que en algunos momentos de los dos partidos han dado un buen nivel, pero admitió que les faltó "acierto y contundencia" en ambas áreas.

"Los dos últimos partidos están pasados y que llevemos cero puntos no nos puede lastrar y que sepamos que vamos a estar abajo tampoco nos puede lastrar. Nos faltan cosas que tenemos que mejorarlas", manifestó.

El preparador madrileño, que confirmó que espera contar con la inscripción de Olasagasti y Ryan para el duelo en Elche, destacó el potencial de su rival, que ha sumado dos puntos.

Además, Calero confesó que en estos últimos días de mercado puede haber movimientos de entrada y salida y recalcó que hará todo lo que pueda por quedarse con Carlos Álvarez, por quien se ha interesado en los últimos días el Benfica de Portugal.