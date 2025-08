Buitrago: " ¿El mercado del Elche? No se puede pretender hacer un buen guiso en 10 minutos..."

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha comparecido este miércoles ante los medios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con motivo de la 64ª edición del Trofeo Festa d'Elx, en el que el conjunto franjiverde se medirá al Hércules de Alicante con motivo del segundo derbi veraniego el próximo sábado (20:30 horas) en el estadio Martínez Valero.

Inmersa de llena la entidad en el mercado de fichajes, el presidente quiso transmitir un mensaje de tranquilidad acerca de las llegadas que todavía debe acometer el club: "No creo que quede mucho por hacer, estamos en el camino. Es como todos los años, no hay nada diferente. Seguimos en la misma línea que todo el año, quizá un poco más intenso porque el mercado siempre es así".

Al ser preguntado por la llegada de fichajes antes del 'Festa' para animar a la afición, Buitrago aclaró que "la afición debe de estar animada con el equipo en su conjunto. Sobre la mesa hay un gran abanico de jugadores, pero de ahí a que se termine cerrando hay un proceso. Esto tiene un proceso de maduración. Es como pretender hacer un buen guiso en 10 minutos... no se puede, lleva su tiempo".

Además, el presidente del conjunto ilicitano no quiso hacer declaraciones sobre la incorporación cerrada de Víctor Chust. "Tengo una opinión positiva de todos los nombres que están saliendo, tienen un gran nivel para incorporarse. En el caso del que me mencionas (Chust), todavía no forma parte del Elche. Las operativas hasta que no se firman, no se cierran", dijo.

Buitrago también dejó claro que el Elche llegará con plenas garantías a la primera jornada del liga, el próximo lunes 18 de agosto frente al Betis: "Tenemos una plantilla suficientemente consolidada, son jugadores ya contrastados con un nivel. Además, en los partidos de pretemporada hemos visto a futbolistas que están cumpliendo. Contaremos con varios de ellos en dinámica del primer equipo".

El presidente del Elche destacó el ambiente de expectación "que siempre tienen los derbis. Hay muchas ganas de derbi y de fútbol. Esperemos que gran parte de los abonados que tenemos puedan asistir a ese estreno en el primer partido en casa del equipo. No será el equipo definitivo, pero será un día para disfrutar todos juntos".

Récord de abonados

Además, durante la comparecencia, el Elche anunció a través de sus canales oficiales que la entidad había alcanzado su récord histórico de abonados al superar la barrera de los 26.000 socios. "Es algo que nos llena de ilusión y satistacción a todos los franjiverdes. Aunque también es verdad que se nos queda la espina de no poder atender a todos los que hoy día quieren sacarse el abono es un poco doloroso", desarrolló Joaquín Buitrago.

El presidente del Elche también explicó que no habrá límite de abonados, pero que deben tener en mente aspectos como la afición visitante, ya que si "dejamos poquitas entradas, cuando queramos ir a ver un partido a otro estadio no podremos ir muchos si primero no les cedemos nosotros espacio". Para finalizar, Buitrago también añadió que el club todavía no tiene cerrados todos sus patrocinadores a menos de dos semanas del inicio liguero.