Bambo Diaby, defensa del Elche: "Lamine y yo demostramos a los niños de Rocafonda que se puede llegar a Primera"

El Elche afronta en la segunda jornada uno de esos partidos que todo futbolista espera jugar. Después de comenzar la temporada con un empate a uno ante el Deportivo, el conjunto ilicitano pone ahora el foco en el Barça, que debutará en Liga en un Martínez Valero que apretará de lo lindo. Un reto mayúsculo para el cuadro ilicitano que quiere demostrar que, con Martín Anselmi a la cabeza, puede competir ante cualquiera. En la previa de este encuentro, SPORT ha hablado con Bambo Diaby (Senegal, 1997) sobre cómo está el equipo, qué ha cambiado en este inicio de temporada y recordar aquello que le une a Lamine Yamal: Rocafonda.

P: Esta temporada ha habido cambio en el banquillo. De Eder Sarabia a Martín Anselmi. ¿Qué os pide a los centrales y qué notas de diferente con él?

R: Personalmente, noto que más o menos el contexto es el mismo. Nos piden prácticamente lo mismo. Sí que es verdad que Eder, a los centrales nos daba un tipo de responsabilidades distintas, pero ahora más o menos es lo mismo. Puede cambiar tres o cuatro cosas, pero más o menos el estilo sigue siendo el mismo. Después de perder la pelota no se permite cambiar marcas y tal, pero aparte de eso sí que realmente el nivel futbolístico es más de lo mismo.

Bambo Diaby porta el brazalete de capitán durante un partido, esta temporada. / ECF

P: ¿Qué objetivos tenéis como equipo? Este verano han salido jugadores importantes.

R: Es verdad que ha habido salidas importantes, pero al final no podemos estar pensando en los jugadores que ya han salido. Al final, lo que tenemos que hacer es que los jugadores que están llegando intenten adaptarse lo antes posible, que entiendan rápidamente el estilo de juego que quiere el míster y, sobre todo, para mí, lo más importante es que acepten bien a las personas del vestuario porque yo creo que anímicamente hay muchas ganas de entrenar.

Tú estás jugando allí en el poli, como le decimos, donde está la foto de Lamine, y sabes que él también ha estado allí todas las tardes. Ves en la élite a un jugador que hace poco estaba allí como tú, jugando un 5 contra 5 en el poli, y de repente lo ves jugando en Primera. Lo ves más real Bambo Diaby — Defensa central del Elche CF

P: Tienes un catalán perfecto, se nota que viniste a Rocafonda de pequeño. Es el mismo barrio que el de Lamine. ¿Cómo has visto cambiar el barrio desde entonces?

R: Estoy muy feliz de cómo está cambiando el barrio porque yo creo que todo ayuda a los chavales a ver que es posible, a ver que puede salir gente directamente del barrio a la élite, de las mismas calles en las que hemos estado yo y Lamine. Tú estás jugando allí en el poli, como le decimos, donde está la foto de Lamine, y sabes que él también ha estado allí todas las tardes. Ves en la élite a un jugador que hace poco estaba allí como tú, jugando un 5 contra 5 en el poli, y de repente lo ves jugando en Primera. Lo ves más real. Yo creo que eso ha animado un poquito más a los chavales y, sobre todo, a las familias, porque es muy importante que los padres permitan a los niños intentar al menos cumplir sus sueños.

Porque antes, cuando yo era más pequeño, era distinto. Estudiar es el punto número uno, pero cuando algún jugador intentaba ir un poquito más allá, por ejemplo, irse desde Rocafonda a jugar al Cornellà o a la Damm, que están un poquito más lejos de casa... Antes costaba más. Ahora lo ven más real. Ya no es algo que nunca hayan visto, sino que ahora ya ven al Bambo, que ha salido de aquí, en Primera, a Lamine, que también ha salido de aquí. El hecho de verlo en el Barça ayuda muchísimo.

P: ¿Qué le dirías a un chico de Mataró que quiere llegar donde has llegado tú?

R: Primero de todo, que confíe en él. Eso es lo principal, porque al final es normal dudar, pero no debes hacerlo. No dejes tus sueños por nadie y sigue luchando, que todo es posible en el mundo del fútbol.

Cubarsí es espectacular. Estoy mirando todos los partidos y es increíble la personalidad que tiene, la contundencia que tiene. Con solo 19 años es increíble Bambo Diaby — Defensa central del Elche CF

P: El que seguro que está viviendo un sueño a sus 19 años es Pau Cubarsí. ¿Como central, qué te parece lo que está consiguiendo?

R: Es espectacular. Como central es espectacular. Estoy mirando todos los partidos y es increíble la personalidad que tiene, la contundencia que tiene. Con solo 19 años es increíble. Yo pienso que si continúa así, en esta línea, y mantiene los pies en el suelo, porque creo que es lo más importante más allá de todo lo futbolístico, puede llegar a ser, si no lo es ya, uno de los mejores centrales del mundo.

P: Ahora te enfrentarás a ellos en la segunda jornada, que será su debut en la Liga. ¿Tienes ganas?

R: Muchas, siempre. Contra el Barça siempre tienes ganas y más si has crecido en Catalunya. Cuando estaba en el Cornellà, el partido más esperado de la Liga era contra el Barça. Tengo muchas ganas de jugar.

P: ¿Algún sueño en el fútbol o en la vida que te quede por cumplir?

R: Sí. Jugar con la selección senegalesa.

P: Después de todo lo que has vivido, ¿qué valoras más de ser futbolista profesional?

R: El hecho de haber cumplido el sueño que tenía de pequeño y, sobre todo, de la manera en la que he vivido la experiencia, con lo bueno y lo malo. Valoro cada entrenamiento, cada partido, porque soy una persona muy privilegiada de estar donde estoy. Sé lo complicado que es cada entrenamiento, lo vivo y lo disfruto como si fuera el último, porque esto pasa muy rápido y, en nada, puede acabarse.