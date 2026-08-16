Bambo Diaby, el central que se inspira en Puyol y trabajó en un concesionario de coches: "No tengo que demostrar nada a nadie; estoy al cien por cien"

Bambo Diaby (Senegal, 1997) sabe lo que cuesta volver a empezar desde cero. Cuando apenas empezaba a hacerse un nombre en Inglaterra, una sanción de dos años por dopaje le apartó de los terrenos de juego y puso en jaque una carrera en la élite que apenas comenzaba. Él siempre defendió su inocencia y sostuvo que nunca había tomado nada de forma voluntaria. Mientras esperaba una nueva oportunidad, trabajó en un concesionario de coches y pagó de su bolsillo los entrenamientos que le mantuvieron preparado para el día que el fútbol volviera a llamar a su puerta. Hoy, aquel central que se negó a tirar la toalla afronta una nueva temporada en Primera con el Elche y con una certeza que resume perfectamente su carácter: no tiene nada que demostrar, pero sí mucho que dar.

P: Naciste en Senegal, pero con cuatro años viniste a Mataró. ¿Qué recuerdos tienes de aquella etapa y cómo han influido en la persona que eres hoy?

R: Sí, llegué muy pronto a Mataró, pero tengo muchos recuerdos de casa y de mi familia. Y, sobre todo, de mis inicios con el balón. Estoy agradecido a todo lo que he vivido allí desde muy pequeño, que es lo que me ha hecho ser el hombre que soy hoy en día.

Se habla mucho del fútbol inglés, de un fútbol físico, del 'box-to-box', que le dicen, de estar todo el rato en tensión, de contraataques... Pero a mí lo que me gustó muchísimo fue la experiencia de los estadios, porque es increíble. Es increíble lo que vives allí, lo que es el fútbol, lo viven mucho Bambo Diaby — Defensa central el Elche CF

P: También te fuiste joven a Inglaterra. ¿Qué es lo que más te sorprendió de la Championship? ¿Notas que realmente hay más nivel que el que puede haber en España?

R: Como dices, llegué muy pronto a Inglaterra, pero, bueno, no es que me impactase del todo porque más o menos es como ya se imaginan todos. Se habla mucho del fútbol inglés, de un fútbol físico, del 'box-to-box', que le dicen, de estar todo el rato en tensión, de contraataques... Pero a mí lo que me gustó muchísimo fue la experiencia de los estadios, porque es increíble. Es increíble lo que vives allí, lo que es el fútbol, lo viven mucho. Y haberlo vivido en primera persona es increíble, es una cosa que no olvidaré nunca.

Bambo Diaby, cuando fichó por el Barnsely / Barnsley FC

P: Allí en Inglaterra tuviste una mala experiencia, que fue la sanción de dos años por un dopaje que siempre has defendido que no fue de manera voluntaria. Durante ese tiempo tuviste que trabajar en un concesionario de coches. ¿Qué me puedes explicar de aquella etapa, cómo la recuerdas?

R: Bueno, yo no diría ni mala experiencia. Gracias a Dios, he cogido lo positivo de aquel momento. Evidentemente que fue duro, porque no te lo esperas, porque eres un chico joven que llega allí para cumplir un sueño y, de un día para otro, te encuentras en esa situación. Y, bueno, al final estaba convencido al cien por cien de que nunca había hecho nada malo. Al final se pudo demostrar con el tiempo, así que lo cogí de una forma positiva.

Sabía que volvería a ser el jugador que era y, por eso, decidí empezar a trabajar en un concesionario de coches para poder pagarme los entrenamientos personales y mantener el nivel físico, porque sabía que el nivel futbolístico, al final, depende de adaptarse al equipo nuevo también. Al final, es una cosa que no se la deseas a nadie, porque es un momento que es duro a nivel personal y familiar, pero sí que te ayuda muchísimo a madurar como persona. Gracias a aquellos momentos, ahora veo las cosas desde otra perspectiva.

P: En enero de 2022, el Preston confía en ti, te da una oportunidad y te permite volver a jugar al fútbol profesional. ¿Qué sientes en ese momento, cuando te llega la oferta, y en qué momento contactan contigo?

R: El Preston contacta conmigo antes de los dos años, durante las decisiones de la FA, el juez... Ellos ya conocían el jugador que era, en el Barnsley, y entonces, bueno, ya tuvieron bastantes partidos para analizarme. Ellos sabían que físicamente había mantenido un gran nivel. Me preguntaron cómo me sentía físicamente y me dieron una semana de pruebas antes de ficharme. Les dije que sí, que lo aceptaba sin problema, y les pregunté si dependía de mí quedarme en el equipo. Me dijeron que totalmente, así que les dije que me firmarían al cien por cien.

Bambo Diaby, durante un partido con el Preston / Agencias

Todos se rieron porque estaba tan convencido de mí mismo, pero es que yo nunca dejé de creer en mí, igual que hoy en día. Llegué y, en tres días, ya llamaron a mi agente diciéndole que querían hacerme una propuesta para quedarme en el Preston. Así que fue un momento muy feliz para mí, de saber que tenía premio el hecho de no haber tirado la toalla y que había mantenido el compromiso conmigo mismo, y eso es algo que para mí es innegociable. La actitud, las ganas y el esfuerzo son cosas que no puedo dejar atrás.

P: Después de estos años en Inglaterra, vuelves a España y vienes al Elche. ¿Qué te convenció para volver? Supongo que tenías otras opciones.

R: Sí, tenía más opciones. Al final, Inglaterra siempre ha estado presente, aunque había más países: Italia, Francia, Portugal... Pero el primer acercamiento fue el de Eder Sarabia. Las cenas con el míster fueron lo que me hizo decidir rápido. Aparte, el hecho de volver a casa, cambiar el clima de Inglaterra por el de Alicante, estar cerca de la familia y poder volver a casa cuanto quieras... Todo esto tenía mucho que ver. Pero sí que es verdad que lo más importante a nivel futbolístico fue Eder. Fui a ver cómo jugaba con el Andorra, el estilo de juego y tal, y me dijo que sería importante.

Me atrevo a decir que hasta el día de hoy, Eder Sarabia ha sido el entrenador que más me ha exigido, el que más confianza me ha dado y con el que más he mejorado Bambo Diaby — Defensa central del Elche CF

P: Eder da mucha importancia a los centrales. En el fútbol de Inglaterra, quizá era un poquito diferente, es más de contacto, más de duelos, no tanto de asumir riesgos con el balón... ¿Tuviste dudas de si podías encajar en su idea? ¿Y la afición?

R: Sí, es verdad que cuando eres un jugador nuevo la gente tiene dudas, sobre todo cuando eres un jugador físico, y al principio solo ven eso. Al final, yo ya entiendo que cuando te ven solo ven el aspecto físico, la velocidad, la contundencia... Me asocian más con ese tipo de fútbol. Pero si un míster tan inteligente y tan táctico como es él quiere a un jugador como tú, es porque sí que encajas en el equipo y, al final, se demostró en los partidos. Yo, como no tenía ningún tipo de duda, acepté el reto de venir al Elche.

Bambo Diaby porta el brazalete de capitán durante un partido, esta temporada. / ECF

Con él, los centrales teníamos que salir con el balón, casi todo el juego era nuestro. Principalmente, las ideas tenían que salir de nosotros porque, si no, el estilo del equipo ya no funcionaba. A mí, personalmente, ese nivel de responsabilidad me gusta mucho porque he aprendido muchísimo con él. De hecho, me atrevo a decir que hasta el día de hoy ha sido el entrenador que más me ha exigido, el que más confianza me ha dado y con el que más he mejorado. Para mí ha sido muy importante futbolísticamente y, después, a nivel personal, para ganar todavía más confianza.

P: ¿Algún consejo que te haya dado y que se te haya quedado grabado en especial?

R: Lo que más me decía es que no tuviera miedo de perder el balón. Por ejemplo, podría venir el Madrid a tu casa, que es el Real Madrid, y te presionaba y nadie temblaba. Nosotros teníamos una idea muy clara, ya lo habíamos trabajado antes, y eso te lo transmite en cada entrenamiento. A mí me transmitió ver las cosas antes, saber leer el juego muchísimo antes de que llegue el balón y, sobre todo, saber cuál es el porcentaje de riesgo que estás a punto de asumir. Son cosas que estoy haciendo en el campo y que te salen de forma natural mientras estás jugando.

Uno de mis referentes es Carles Puyol. Aquel Barça de Ronaldinho, de Puyol, de Eto'o... Se me quedó la pareja de centrales que hacía a veces con Rafa Márquez. Después, mi jugador favorito siempre ha sido Sergio Ramos. Es un jugador que lo tiene todo Bambo Diaby — Defensa central del Elche CF

P: Hablabas de contundencia, de juego aéreo y también de que te gusta la responsabilidad. ¿Qué referentes tienes como futbolista?

R: El más contundente, que es Carles Puyol. Aquel Barça de Ronaldinho, de Puyol, de Eto'o... Se me quedó la pareja de centrales que hacía a veces con Rafa Márquez. Entonces, Puyol fue el primero de todos. Después, mi jugador favorito siempre ha sido Sergio Ramos. Es un jugador que lo tiene todo. Tiene físico, tiene contundencia, tiene clase con el balón... Es un central moderno, más preparado, más completo, y es mi principal referente.

P: Tras la cesión en Granada, ahora empiezas la temporada desde el día uno con el Elche. Has hecho toda la pretemporada. ¿Cómo te encuentras físicamente para el comienzo de Liga?

R: Físicamente me encuentro espectacular. Me encuentro al cien por cien. Al final, las pretemporadas sirven para eso, para buscar el tono físico. Después, el nivel futbolístico ya lo teníamos como equipo y como jugador igual. Me siento muy bien, muy preparado para lo que viene y, sobre todo, con ganas de darlo todo como siempre. No tengo que demostrar nada a nadie y voy a seguir mejorando cada día, como siempre.