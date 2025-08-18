Baile de dorsales en el Elche: Redondo llevará el '5' de su padre

La inscripción de los nuevos fichajes del Elche ha traído consigo un importante baile de dorsales en la plantilla. El principal y más sorprendente ha sido el cambio de número que portará John Chetauya. El club, por cuestión de marketing, le ha dado el '5' a Federico Redondo, un dorsal arraigado a su familia. El padre, Fernando, lo llevó siempre que pudo durante su amplia trayectoria profesional. El hijo, Federico, ha hecho lo mismo, incluso buscando una salida, eligiendo el '55', cuando Sergio Busquets fichó por el Inter Miami. Esa vía en España no es posible... pero tampoco la va a necesitar.

Fede Redondo lucirá en el dorsal 5, en un movimiento de marketing de la entidad franjiverde para tratar de aprovechar el tirón de su apellido y la leyenda de su padre, aún viva entre los aficionados mayores de 35 años. Esto supone un extra de confianza hacia el jugador, contratado hasta 2030 y al que el propio Eder Sarabia elogió en la previa de la temporada, reconociendo que puede ser un futbolista determinante en el estilo de su equipo.

La temporada pasada el número '5' lo llevó John, que ha sido informado de este cambio y ha escogido el dorsal 18 en su regreso a Primera División.

Fernando Redondo, el padre de Fede, llevó el '5' en el Tenerife, cuando no había dorsales fijos sino del 1 al 11 y en la selección argentina. En el Real Madrid y sus dos primeros años en el Milan no, porque lo tenían leyendas como Sanchís y Costacurta. En la 2002-2003 y la 2003-2004, cuando se recuperó de sus lesiones, Costacurta le cedió el '5', aunque este llevaba toda la vida en el club rossonero. Con la selección portó el '5' en los dos grandes torneos que disputó: Copa América 1993 y Mundial 1994.

Mir el '10' y Silva el '9'

Por otro lado, en movimientos menos llamativos al no implicar baile de dorsales, Rafa Mir será el nuevo '10' del Elche, siguiendo así la estela de Nico Fernández Mercau, y André Silva llevará el '9'. El número que portará el portugués todavía no es oficial al no aparecer inscrito en LaLiga, pero en su vídeo de presentación se le ha visto con el que será su dorsal a la espalda como franjiverde.