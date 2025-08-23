Atlético-Elche | Puntazo en el Metropolitano

Toda una vida regresando de Madrid, del Manzanares, luego Vicente Calderón, y del Metropolitano, con sus distintos patrocinadores, con las manos vacías. Con la sensación de «a la próxima será». Y esa «próxima» siempre era una derrota. Casi 57 años así, apilando resultados en rojo en la tabla histórica de las visitas al Atlético de Madrid. Una, dos, tres... 18. En Primera, en Copa, en Segunda.

Hasta este sábado. En la época de mayor desigualdad económica entre clubes, aquella en la que el Elche ahorra cada euro posible mientras el Atlético gasta 175 millones en armar el nuevo proyecto de Simeone, el conjunto franjiverde cortó la hemorragia. Empató en feudo colchonero, algo que solo recuerdan los coetáneos de los dos últimos protagonistas de las campañas de abonos del club. Aquellas historias de gloria que contaban los abuelos franjiverdes se empiezan a revivir.

En el mundo actual, con su espiral de vorágine por los avances tecnológicos, se corre el peligro de no valorar un momento histórico. El empate del Elche en el Metropolitano lo es, por todo lo anteriormente contado y porque ya es el segundo ejemplo de este punto de partida tan interesante que está suponiendo el arranque de temporada en Primera. Como ante el Betis, se volvió a ver a un equipo osado, protagonista y reaccionario, capaz de igualar el marcador, otra vez, tras empezar perdiendo.

El añadido de la segunda cita es que también se vio a un grupo capaz de sobrevivir sin balón, resistiendo el acoso del tercer mejor equipo de la Liga en el segundo tiempo, aguantando con corazón y cabeza cuando las piernas fallaban y arañando un punto que, sin alma, hubiese sido imposible obtener. Un botín muy preciado. Un puntazo.

El duelo comenzó con apuesta firme de Eder Sarabia por John en el once titular, rememorando la idea del día del ascenso en Riazor. El murciano, que ya dio síntomas de carencias en los pocos minutos que tuvo contra el Betis, fue la única nota negativa del duelo. Duró una parte. Se le encomendó una labor compleja, sin un puesto definido, a caballo entre las posiciones de central, lateral e interior. Un galimatías táctico que no supo resolver.

En una marca suya endeble llegó, muy pronto, el gol local, tras un gran pase del central Hancko al delantero Sorloth. El noruego, al que John dio demasiado espacio, definió con total comodidad de un tiro con la zurda bien colocado, ante el que nada pudo hacer Dituro. Los nervios del canterano siguieron en aumento en cada control, en cada marca, en cada pase... pese a que, todo hay que decirlo, también evitó una ocasión clara en una primera media hora de locura.

En ese manicomio con césped, Rafa Mir se estrenó como goleador poco después de que el Atleti marcara, tuviera un par de ocasiones para el 2-0, sobre todo un paradón con el pie de Dituro ante Sorloth, y el Elche también perdonara, especialmente en una acción en la que el atacante cartagenero pecó de egoísmo al rematar cuando tenía a Álvaro Rodríguez solo.

Si Mir ha llegado al Elche a redimirse, tardó un par de minutos en hacerlo. La igualada llegó en una jugada prodigiosa franjiverde, lanzada por Germán Valera desde la posición del lateral derecho, con un desplazamiento de 40 metros hacia Álvaro. Este controló bien y guio el contragolpe mejor, viendo el desmarque de Mir y filtrándole un pase excepcional. El exsevillista se orientó perfectamente para el remate y, de tiro cruzado, batió a Oblak. Tablas.

Supervivencia franjiverde

El desgaste físico y el nivel del oponente fueron acorralando al Elche poco a poco a partir de la pausa de hidratación del primer tiempo. Ya no recuperó prácticamente en ningún momento la posesión del balón, el principal mantra de su estilo, y se tuvo que poner el mono de trabajo.

Emergió entonces la figura de Affengruber, imperial en todo lo que hizo. Si en su debut en la élite se le vio más acelerado de lo habitual y con un error de bulto que pudo costar un gol, en el Metropolitano anuló, por arriba y por abajo, a Sorloth. Ninguneó a Julián Álvarez. Firmó acciones defensivas sobresalientes, una tras otra. Viendo la exhibición de su compañero, el resto de franjiverdes se fueron uniendo a la causa: defender el 1-1.

Sin John y con Víctor Chust, el segundo tiempo tuvo más orden y menos locura, aunque casi siempre se jugó en zona ofensiva rojiblanca. El Elche resistió, pese a sustos esporádicos y a esa sensación de agobio que en Primera va a ser más habitual. Los cambios dieron algo de aire a los de Sarabia, pero no variaron el signo del partido. Tocaba sufrir. Se sufrió. Y se empató, con Dituro blocando lo que la defensa no despejaba.

En el 97, sobre la bocina, el Elche incluso tuvo la última. Una contra en la que Valera, sin aire, no pudo encontrar la clarividencia que había tenido una hora antes. Si es cierto que hay empates que saben a victoria, los franjiverdes ya llevan dos en este inicio de curso.