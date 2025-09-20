Las armas del Oviedo: la veteranía amenaza al Elche

El Elche mide sus fuerzas este domingo (18:30 horas) con el Real Oviedo, otro de los recién ascendidos a Primera División, con el precedente positivo de haber derrotado en el último partido disputado en el Martínez Valero al Levante, campeón de Segunda la campaña pasada.

Los franjiverdes esperan repetir resultado y sensaciones. De momento, el Oviedo ha comenzado el curso de manera discreta, con un triunfo y tres derrotas. Y con evidentes problemas ofensivos para crear ocasiones de gol. Y materializarlas. Los asturianos andan a la cola en la estadísticas de tiros a puerta.

Hasta la fecha, solo el belga Dendoncker sabe lo que es marcar, mientras que ya han encajado 7 goles. Una suerte que quieran voltear en Elche de la mano de Veljko Paunovic, el técnico que hizo posible el regreso a Primera del club un cuarto de siglo después, tras ser fichado en el tramo final de la pasada liga, supliendo a Javi Calleja.

Paunovic tiene una plantilla a la que todavía esperar sacar su mejor potencial. Hay nombres de futbolistas jóvenes, a reivindicarse y hacer carrera en Primera, como Hassan, un puñal desde el extremo; Ilyas, disponible tras su lesión, o el serbio Luka Ilic. Pero dos nombres resaltan en su plantilla, por galones, veteranía y trayectoria: Santi Cazorla y Salomón Rondón.

Trayectorias notables

Cazorla, a sus casi 41 años (los cumplirá en diciembre) está estirando su carrera profesional para vivir el histórico regreso de su Oviedo a Primera División. No se le espera como titular (ha sido suplente en las cuatro jornadas de la 2025-2026), pero será un futbolista a vigilar en el segundo tiempo. No hay que olvidar que en el partido en el Tartiere entre Oviedo y Elche del pasado mes de marzo fue el autor del gol asturiano.

Rondón, por su parte, ha regresado este verano al fútbol español, con 36 años recién cumplidos esta misma semana. Un delantero trotamundos que tuvo momentos brillantes en Las Palmas y Málaga, hace década y media. Luego llevó sus goles por Rusia, Inglaterra y América, para ser un fichaje algo sorprendente de cara al regreso del Oviedo a Primera, tras mostrar que todavía retiene calidad durante el reciente Mundial del clubes.

Pese a que no viven sus mejores años, el Elche deberá permanecer atento a futbolistas como Cazorla y Rondón, con sólidas trayectorias en el fútbol de élite. También habrá momento para los reencuentros, como el que vivirá Dani Calvo, asentado como pieza fija en el eje de la zaga del Oviedo, donde cumple su quinta temporada y donde llegó procedente de la ciudad de las palmeras, tras tres cursos (2018-2021), dos en Segunda y uno en Primera, en los que disputó 88 partidos oficiales y marcó 4 goles con la franja verde.

