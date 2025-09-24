El arma aérea de Osasuna: Budimir inquieta al Elche

Este próximo jueves, Osasuna y Elche medirán sus fuerzas en el Sadar a las 19:30 horas en un partido correspondiente a la jornada 6 de Primera División. Los precedentes entre franjiverdes y rojillos en tierras pamplonesas no son esperanzadores para la franja, pues el balance es claramente positivo para los locales, con 10 victorias en 18 encuentros.

El Elche buscará prorrogar las buenas sensaciones en este arranque liguero. Por su parte, Osasuna ha arrancado el curso de forma correcta, con dos triunfos y tres derrotas, pero ante rivales de entidad. Los tres tropiezos han sido contra equipos situados en la zona noble de la clasificación, Real Madrid, Espanyol y Villarreal, todos fuera de casa.

Hasta el momento, Osasuna cuenta con cuatro goles a favor y otros cuatro en contra con un nombre propio que resalta sobre el resto, Ante Budimir. El ariete croata ha sido el único en sumar de cara a portería junto a Iker Benito y Raúl García de Haro. Seguridad en la zaga y solvencia en la parcela ofensiva son las bases que tratará de inculcar Alessio Lisci a los suyos durante toda la temporada. El Sadar históricamente ha sido un fortín y un campo difícil para todos los rivales y por el momento, esta temporada sigue con la misma tónica. Los dos partidos que Osasuna ha disputado como local se han saldado con victoria rojilla y con portería a cero.

La principal amenaza a la cual se enfrentará el Elche es Ante Budimir. El croata aterrizó en 2020 en Pamplona y con el paso de los años se ha erigido como la principal estrella del club. Sus números invitan a pensar en ello, pues en sus dos últimos campeonatos ligueros ha sumado 16 y 21 goles respectivamente.

Importancia del balón parado

Con sus 190 centímetros de altura tratará de poner en jaque a la defensa franjiverde y tanto el balón parado como los centros laterales apuntan a ser decisivos este jueves en El Sadar. En caso de marcar, no sería la primera vez que Budimir le hincase el diente al Elche, ya que en la temporada 21-22 lo hizo tanto en el duelo de ida como en el de vuelta.

Un perfil similar al de Budimir se puede encontrar en Sorloth, delantero noruego del Atlético de Madrid. El ariete rojiblanco también supera el 1,90 de altura y el Elche se encuentra entre sus víctimas preferidas. En el último encuentro entre ambos equipos fue un quebradero de cabeza para la defensa franjiverde y también, el autor del único gol local, por lo que Eder Sarabia ya debe haber analizado como frenar el vendaval aéreo.

Junto a Budimir, Víctor Muñoz también portará gran parte del peligro rojillo. El canterano del Madrid ha arrancado la temporada a gran nivel y apunta a ser clave en el transcurso de la temporada. El Elche buscará romper el fortín de El Sadar para seguir entre los mejores. Una tarea difícil y un reto ambicioso, pero la franja está demostrando no amedrentarse ante ningún rival.

