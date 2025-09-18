Álvaro Núñez defiende su titularidad en el Elche

La temporada ha arrancado de la mejor manera para el Elche. Fiabilidad defensiva, personalidad con el balón y solvencia en el ataque. Todo esto está mostrando el conjunto dirigido por Eder Sarabia durante las primeras cuatro jornadas de liga. El hecho de ser uno de los cuatro equipos imbatidos, junto a Barcelona, Madrid y Espanyol, habla muy bien de la entidad, que está viviendo uno de sus mejores momentos en muchísimo tiempo. La buena dinámica viene dada por un grupo que ha asumido a las mil maravillas las exigencias de su entrenador y que pelea con uñas y dientes un sitio en el once.

La figura de Álvaro Núñez no es más que otro ejemplo del momento que está viviendo el Elche. El lateral vasco encaraba su segunda temporada con el club tras ser uno de los grandes artífices del ascenso. El salto de categoría no se entiende sin sus goles ante el Cádiz y Huesca, pese a que el duelo ante el conjunto oscense terminase con derrota. Su paso a Primera División no está siendo desapercibido, pues se ha asentado en la élite gracias a su trabajo incansable durante todo el partido y su inteligencia con balón. Antes del arranque del curso todo apuntaba a que se hablaría mucho y bien de él y así está siendo.

Álvaro es un lateral diferente, una pieza que combina perfectamente con el estilo de Sarabia. Esta gran sinergia se ve reflejada también en los datos, ya que el técnico cumplió ante el Sevilla 50 partidos al mando del Elche y Álvaro Núñez es el segundo futbolista con más duelos disputados en este periodo. Con 44 encuentros a sus espaldas, solo es superado por David Affengruber, que ha disputado un total de 46. Bajo las órdenes de Sarabia, el lateral ha contribuido al Elche con seis asistencias y dos goles, todos durante la temporada pasada. Este curso no ha sumado aún en esta línea estadística, pero con los delanteros que tiene el club en propiedad, la primera asistencia está al caer.

Llegada de Héctor Fort

El último día de mercado aterrizó en Elche una joven promesa procedente del Barcelona, Héctor Fort. El catalán llegaba en calidad de cedido a la ciudad de las palmeras con el objetivo de subir el nivel en la banda derecha, pues hasta el momento Álvaro Núñez era el único activo en esa demarcación más allá de John Chetauya, que estaba actuando como multiusos. Fort acumulaba 24 partidos en Primera a sus 19 años, pero su debut como franjiverde no fue lo fructífero que ambas partes hubiesen deseado.

Un despiste o exceso de relajación le costó al Elche dos puntos en el Sánchez-Pizjuán. Fort dejó pasar un balón que a la postre terminaría siendo decisivo en el devenir del encuentro, pues supuso el empate del Sevilla en botas de Peque. Un mal arranque con la franja, pero hasta los mejores fallan. El propio Álvaro Núñez erró ante el Granada la temporada pasada, también hizo lo propio John en el Metropolitano o Dituro en varios ocasiones. Lo que está claro es que el joven lateral mejorará a las órdenes de Sarabia y el técnico se encargará de evitar estos errores puntuales que tan caro se pagan en la élite del fútbol español.

Según Transfermarkt, Álvaro Núñez tiene un valor de 1,5 millones y Héctor Fort de 10. No es más que una curiosidad, pues los galones en el club no coinciden con estas cifras. Fort sumará mucho a lo largo de la temporada y será muy importante, pero por el momento el titular seguirá siendo Álvaro Núñez, un futbolista más que correcto en este inicio de campaña.

