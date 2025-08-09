Álvaro, Neto, Petrot, Iturbe y Chust descubren el Martínez Valero

El proyecto Sarabia 2.0 del Elche se presenta este sábado por la noche, en un derbi contra el Hércules con el trofeo Festa d'Elx en juego, además de la honrilla de este enfrentamiento a ida y vuelta de pretemporada, en el que los alicantinos se llevaron el primer duelo por 2-0.

Este será el primer partido en el estadio Manuel Martínez Valero de la 2025-2026. El último en casa de la 2024-2025 se disputó el 25 de mayo, con el triunfo por 2-0 contra el Málaga, decisivo para que el conjunto franjiverde dependiera de sí mismo en La Coruña para certificar el ascenso de categoría. Luego, el 2 de junio, el equipo se reencontró con su afición en el coliseo ilicitano para poner el broche a los actos festivos de la promoción a Primera División.

Ahora habrá similitudes y diferencias. Se ha mantenido a gran parte del bloque de la 2024-2025, aunque habrá bajas notables, como la de los "Nicos" (Fernández Mercau y Castro) o la del autor del primer gol contra el Málaga, Sory Kaba. Y caras nuevas. De los seis refuerzos, quitando a Germán Valera, fichado en propiedad tras haber estado cedido la segunda mitad del curso pasado, el resto sentirán por primera vez lo que es jugar en el Martínez Valero.

Un estadio que no registrará lleno, aunque se espera buen ambiente, con una notable presencia de seguidores herculanos, ni el mejor césped posible. Pero que conocerán por primera vez, al menos como franjiverdes (también se estrenará la primera equipación) las cinco caras nuevas de este Elche: Álvaro Rodríguez, Martim Neto, Léo Petrot, Iturbe y Víctor Chust.

El mal recuerdo de Chust

De los cinco, solo Víctor Chust sabe lo que es jugar en el Martínez Valero. Lo hizo en una ocasión, con el Cádiz en la temporada 2021-2022. No guardará muy buen recuerdo, ya que su equipo cayó derrotado por 3-1, con él como central titular. Fidel, de penalti cometido por el propio Chust sobre Lucas Pérez; Tete Morente y Josan marcaron para los franjiverdes y un ex como Álex Fernández llegó a recortar distancias para los gaditanos. La temporada pasada no pudo jugar en tierras ilicitanas por sanción.

Los otros cuatro nunca han jugado en el Martínez Valero, al no haber coincidido en las mismas categorías tanto Álvaro Rodríguez como Iturbe, o en el mismo país, casos del francés Léo Petrot y del portugués Martim Neto. Este sábado guardarán de una manera especial sus primeros recuerdos franjiverdes en el estadio ilicitano.