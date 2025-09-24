Primera División
Alineaciones Osasuna-Elche: onces probables, altas y bajas
El conjunto ilicitano visita El Sadar con el objetivo de prorrogar el gran momento de forma
Kike Calabuig
Tras la victoria ante el Oviedo el pasado domingo, el Elche retoma la liga este jueves visitando El Sadar para enfrentarse al Osasuna (19:30 horas). Los franjiverdes tratarán de prorrogar las buenas sensaciones y el buen momento de forma, tanto en juego como en resultados.
Altas, bajas y dudas en el Elche
Para este partido, Eder Sarabia tiene las bajas de los lesionados Martim Neto (molestias en el aductor) y Yago de Santiago (rotura del ligamento cruzado anterior). Rodri Mendoza tampoco estará disponible debido a su convocatoria para el Mundial con la Selección Española sub-20, una llamada que le tendrá apartado de la dinámica del club durante varios encuentros.
Por su parte, Álvaro Rodríguez y Adrià Pedrosa fueron baja ante el Oviedo, pero Eder Sarabia ha confirmado que ya están preparados y listos para disputar el siguiente encuentro. Otra duda es la portería, pues en el último encuentro el titular fue Iñaki Peña, mientras que Dituro espero en el banquillo.
Altas, bajas y dudas en el Osasuna
El Osasuna contará con la baja de su lateral izquierdo titular, Valentin Rosier, debido a la expulsión por doble amarilla que sufrió en el último partido ante el Villarreal. Tampoco será de la partida otra figura clave en los esquemas de Alessio Lisci, Aimar Oroz será baja debido a una rotura en la fascia plantar.
Alineación probable del Elche
Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas, Álvaro Núñez, Germán Valera; Febas, Aguado, Ali Houary; André Silva y Rafa Mir.
Alineación probable del Osasuna
Sergio Herrera; Benito, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Torró, Moncayola; Rubén García, Víctor Muñoz; Budimir.
Vía: Información
