Alineaciones Elche-Celta: onces probables, altas y bajas

Tras el punto sumado en el minuto 91 contra Osasuna en Pamplona, el Elche retoma la liga este domingo (16:15 horas) recibiendo al Celta de Vigo. Los franjiverdes tratarán de prorrogar las buenas sensaciones y el buen momento de forma, tanto en juego como en resultados.

Altas, bajas y dudas en el Elche

Para este partido, Eder Sarabia tiene las bajas de los lesionados Héctor Fort, Martim Neto (ambos con molestias en el aductor), Yago de Santiago (tramo final de recuperación por la lesión por rotura del ligamento cruzado anterior), Fede Redondo (enfermedad) y Rodri Mendoza, convocado para el Mundial sub-20 con la selección española.

El canterano Ali, que no viajó a Pamplona por enfermedad, está recuperado y regresa a la convocatoria. El hecho de disputar tres partidos en una semana hará que Sarabia continúe con sus rotaciones.

Altas, bajas y dudas en el Celta

El Celta tiene las bajas de tres defensores, el central Starfelt (esguince de tobillo) y los laterales Ristic y Carreira, este exfranjiverde. Además, Claudio Giráldez viaja a la ciudad de las palmeras con la duda de Javi Rueda, con molestias en el cuádriceps.

Alineación probable del Elche

Dituro o Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas, Álvaro Núñez o Josan, Germán Valera; Febas, Marc Aguado, Pedrosa; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

Alineación probable del Celta

Radu, Manu, Yoel Lago, Marcos Alonso, Mingueza, Damián, Sotelo, Hugo Álvarez, Pablo Durán, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

