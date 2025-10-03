Alineaciones Alavés-Elche: onces probables, altas y bajas

Tras la victoria de mérito cosechada ante el Celta de Vigo en el Martínez Valero, el Elche retoma la liga este domingo (14:00 horas) visitando al Deportivo Alavés. Los franjiverdes tratarán de prorrogar las buenas sensaciones y el buen momento de forma, tanto en juego como en resultados.

Altas, bajas y dudas en el Elche

Para este partido, Eder Sarabia tendrá las bajas de los lesionados Adrià Pedrosa (molestias en el pie) y Héctor Fort. Además de Rodri Mendoza que sigue en pleno mundial sub-20 en Chile con la selección española. La parte positiva es que según ha desvelado el técnico vasco en rueda de prensa, Yago de Santiago reaparecerá por primera vez en una convocatoria esta temporada.

Tanto Fede Redondo como Martim Neto que se perdieron el último encuentro ante el Celta de Vigo regresan a la convocatoria, por lo que podrían ser de la partida si Eder Sarabia optase por ello.

Altas, bajas y dudas en el Alavés

Por parte del Alavés, recibirá al conjunto franjiverde con las bajas de Moussa Diarra (molestias en el pie) y Facundo Garcés, sancionado por la FIFA por usar "documentación manipulada" para demostrar el origen de su abuelo. Además, son duda Mariano Díaz por unas molestias en la ciática y Toni Martínez por unas dolencias en el hombro.

Eduardo Coudet se enfrentará al Elche tras haber caído ante el Mallorca en la última jornada por un gol a cero en Son Moix. El Alavés es 11º con once puntos.

Alineación probable del Elche

Dituro o Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas, Álvaro Núñez, Germán Valera; Febas, Aguado, Josan; André Silva y Rafa Mir.

Alineación probable del Alavés

Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Youssef; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Carlos Vicente, Rebbach y Lucas Boyé.

