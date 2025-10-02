Aleix Febas, el incombustible del Elche

El buen momento del Elche se puede entender desde varios frentes. Por un lado, la suerte es necesaria si se quiere conseguir cualquier objetivo, pero no vale con tener la fortuna de cara y hay que ganársela. Es por ello que el cuerpo técnico ha conseguido impregnar en sus futbolistas una idea de juego que está funcionando a las mil maravillas y por su parte, los futbolistas están demostrando compromiso, garra y ganas allá donde van. El mejor ejemplo esta implicación es Aleix Febas, un jugador que vive un momento de forma envidiable y que en su tercera temporada como franjiverde ha dado un paso hacia delante.

Tras una dilatada carrera en el fútbol español, con paso por 2ªB, Segunda División y Primera, a los 29 años le llegó al leridano la oportunidad de consagrarse en el fútbol de más alto nivel. La temporada pasada guió al Elche hacia el ansiado ascenso y su proceso de adaptación a la élite no era más que una cuestión de tiempo. No arrancó la temporada a su mejor nivel, sus primeros partidos eran correctos pero no sobresalientes, que era a lo que tenía acostumbrada a la parroquia franjiverde. En ningún momento negoció un esfuerzo y fruto de esa perseverancia, España y el mundo entero ahora está empezando a descubrir al mejor y verdadero Febas.

Pasada la jornada 7 de Primera División, el catalán se ha convertido en la prolongación de Eder Sarabia sobre el terreno de juego. Los que no conocían su juego se están empezando a enamorar de él. Robarle un balón se ha convertido en una tarea imposible para cualquier rival sea del equipo que sea. Febas está dando la sensación de tener un pulmón más que el resto y en sus galopadas está buena parte de la culpa del gran momento del Elche. Con el paso de los partidos ha ido creciendo su importancia en el juego y su nivel. Sin embargo, en ningún momento ha dejado de ser uno de los favoritos de Sarabia y verle fuera de un once parece una utopía.

El leridano es el único jugador que no se ha perdido ni un solo minuto en este transcurso de campeonato. Ha estado sobre el verde un total de 630 minutos, superando a Álvaro Núñez con 624, David Affengruber con 584 y Pedro Bigas con 515. Estos datos no son más que un reflejo de la influencia capital del centrocampista en el juego, tanto defensivo como ofensivo del Elche. Febas aporta intensidad en los robos, mientras que en ataque, sus giros y galopadas para romper líneas son un bálsamo de aire fresco para el equipo, y en especial, para los delanteros.

Su importancia y su tiempo sobre el verde ya no solo están en el top del Elche, sino que trascienden a la liga en general. Tan solo diez jugadores de campo en Primera División han disputado todos los minutos hasta la fecha con sus respectivos equipos, por lo que el canterano del Madrid ya forma parte de un selecto grupo junto a nombres consolidados en la élite del fútbol español. Marcos Llorente, Natan, Dimitri Foulquier, César Tárrega, Alejandro Catena, Andrei Ratiu, Igor Zubeldia, Antonio Raíllo, Martín Valjent y Aleix Febas son los diez supervivientes antes de arrancar la jornada 8 y no sería descabellado que alguno de estos puede caer este próximo fin de semana.

El grueso de esta lista está formado por defensas y solo cuenta con un centrocampista, Aleix Febas. Esto habla maravillas del jugador del Elche, que está demostrando estar en una condición física envidiable. El siguiente mediocentro con más minutos es Luis Milla, que persigue de cerca al leridano, pues ha disputado todos los minutos a excepción del segundo encuentro de la temporada, en el cual fue sustituido en el descuento ante el Sevilla. En estos últimos años, el madrileño se ha convertido en una figura clava para el alicantino José Bordalás y este curso está continuando con la misma tónica.

Ante el Celta de Vigo en el Martínez Valero, Febas levantó a los presentes en varias ocasiones y es que, su nivel está siendo una gozada. Fue el futbolista que más duelos ganó, el que más regates realizó y además, fue el MVP del encuentro para los seguidores franjiverdes. No queda ahí, pues ante Osasuna también fue el mejor y uno de los que más kilómetros recorrió durante los 90 minutos.

El gran momento del Elche no se entiende sin la figura de Febas. Son muchos los futbolistas que están rindiendo a un grandísimo nivel como Affengruber, Álvaro Núñez, Germán Valera, Martim Neto o André Silva, pero la importancia del leridano trasciende de estadísticas y datos. La franja baila al ritmo que Febas ordena y pocos mediocentros en el fútbol español están demostrando su facilidad para romper líneas y superar rivales. Termina contrato el próximo verano y sin duda, una de las principales labores de la secretaría técnica deberá ser su renovación, ya que novias no le van a faltar.

Vía: Información