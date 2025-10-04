Alavés-Elche | Siguiente parada del EuroElche: Mendizorroza

Octava fecha del calendario y el Elche sigue sin perder. Los franjiverdes ponen en juego su racha como invicto y la plaza de Champions que ha ocupado durante esta semana en un feudo que solo ha visitado en una ocasión en Primera División. Mendizorroza y el Alavés. En Vitoria, la entidad ilicitana, centenaria, celebrará una efeméride especial: 800 partidos en la máxima categoría. Con todos estos ingredientes el objetivo es irse al parón FIFA con sonrisas. Celebrar el partido de España en Elche con, si cabe, aún más alegría.

No será una empresa fácil porque, pese a su notable rendimiento en este inicio de temporada, este EuroElche todavía no ha ganado a domicilio. Evidentemente tampoco ha perdido. Tres empates en Madrid (Atlético), Sevilla y Pamplona (Osasuna). Dos de ellos mirando a los ojos a la derrota y negando con contundencia la rendición, contra los colchoneros por pura supervivencia y ante los navarros por insistencia. La siguiente parada en el camino es Vitoria (domingo, 14 horas) contra un Alavés que llega con las dudas que se te meten en el cuerpo tras haber sumado uno de los últimos nueve puntos en juego.

Coudet y Boyé

Será un partido en el que tocará reencontrarse con caras conocidas. Al Alavés lo dirige Eduardo Coudet, representado por la agencia de Christian Bragarnik, propietario del Elche. Y el delantero centro titular que los franjiverdes esperan tener enfrente es Lucas Boyé, ídolo reciente en el Martínez Valero y cuyo nombre estuvo señalado en rojo en la libreta de posibles incorporaciones este mismo verano. Entre el precio, la edad y las opciones que se abrieron con Álvaro Rodríguez y André Silva, el otrora autor de 23 goles en 100 partidos con la franja en el pecho ahora será la principal preocupación. No la única.

Este Alavés, equipo con sello de autor con Coudet, vive más preocupado por la fragilidad que muestra en su área, altamente penalizado en pocas ocasiones generadas por sus rivales. Es precisamente esa una virtud de este Elche, cuya delantera presenta mucha más pólvora que las pasadas. Para la cita, Eder Sarabia no puede contar con Pedrosa ni Héctor Fort, lesionados; ni con Mendoza, con la selección sub-20 en el Mundial de Chile.

Yago, Neto y Pedrosa

La sonrisa en la expedición ilicitana la pone Yago de Santiago, de vuelta a una convocatoria tras ocho meses de baja por lesión. También regresa el portugués Martim Neto, una de las sensaciones en este inicio de curso y baja las dos últimas jornadas, y Fede Redondo, ausente ante el Celta por enfermedad. En el once hay dudas, empezando por una portería en la que Sarabia tendrá que elegir un día más entre Dituro, que visita su primer hogar en España allá por 2011 y en Segunda B, e Iñaki Peña, que aprovechó la macropresentación del miércoles para elevar la voz y solicitar formalmente plaza de titular.

A partir del portero, el puzle del cuerpo técnico franjiverde se irá completando teniendo en cuenta momentos de forma y rotaciones. Así, posiblemente Neto espere en el banquillo para intentar marcar diferencias en la segunda parte, y Léo Petrot se presenta como la opción defensivamente más férrea para cerrar el carril izquierdo, con Germán Valera por delante en un rol en el que destacó hace siete días.

Todo ello para seguir una racha ante un Alavés cuya lista de bajas está integrada por Garcés y Diarra. Mariano Díaz, con molestias físicas durante la semana, es duda. Coudet, por último, recupera en zona ofensiva a Toni Martínez. Ocho semanas después, el Elche sigue poniendo en juego su invicto. La siguiente parada en el camino es Mendizorroza. Vi(c)toria. Con la sonrisa de Yago. Una más que añadir al momento de ensueño que vive el EuroElche.

