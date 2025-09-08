Alavés-Elche | Fecha y hora del partido de la jornada 8 de Primera División

La jornada 8 ya tiene horario y el Elche ya conoce cuando visitará Mendizorroza. El conjunto dirigido por Eder Sarabia se enfrentará al Alavés el próximo domingo 5 de octubre a las 14 horas, en un duelo que significará el estreno de los franjiverdes en esta franja horaria. Ilicitanos y vitorianos se medirán por 32ª vez, con 12 victorias para cada conjunto.

Antes de enfrentarse al Alavés, el Elche tendrá cuatro encuentros, todos de liga y con el horario confirmado. El primero llegará este viernes en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Luego, llegará la hora de un encuentro entre dos ascendidos. Elche y Oviedo se verán las caras en el Martínez Valero el próximo 21 de septiembre. Cuatro días después, la franja viajará hasta Pamplona para enfrentarse al Osasuna. El siguiente compromiso en el calendario será ante el Celta de Vigo el 28 de septiembre.