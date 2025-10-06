Affengruber ve en el Alavés-Elche la primera roja directa de su carrera

El defensa austriaco David Affengruber no olvidará el Alavés-Elche de este pasado domingo... por cuestiones amargas. El central, un habitual de los halagos debido a sus buenas actuaciones desde que llegó a la ciudad de las palmeras, quedó señalado en la acción individual que perdió con Toni Martínez, poco después del 1-0, que le costó la tarjeta roja directa.

El Elche se quedó con un hombre menos, muy mermado en defensa sin su mejor zaguero. Una hecatombe que se completó instantes después, en otra acción en la que fue protagonista Toni Martínez, al hacer el 2-0, evidentemente sin el austriaco ya en el campo. Affengruber arriesgó para tratar de rebañarle la pelota a su oponente pero, en esta ocasión, la moneda cayó cruz.

Affengruber, de solo 24 años pero con una amplia experiencia internacional a sus espaldas, vio la primera tarjeta roja directa de su carrera profesional. En los 282 partidos anterior a nivel de clubes que le contabiliza el portal Transfermarkt, en el que se incluyen algunas competiciones juveniles de su país natal, el ahora central del Elche solo fue expulsado una vez, por doble amonestación: el 23 de julio de 2022, en un enfretamiento entre el Sturm Graz, su anterior equipo, y el Wolfsberger.

Del mismo modo, en sus 14 partidos con las seleciones austriacas sub-21 y sub-19, Affengruber tampoco fue expulsado nunca. El defensa, en su primer año en España, destacó por su limpieza, ya que la temporada pasada, en Segunda División, solo le mostraron tres tarjetas amarillas en 40 partidos de liga y ninguna en sus dos participaciones coperas. Este curso, con el salto a la élite, ya había sido amonestado en dos ocasiones antes de la expulsión en Mendizorroza.

Primer jugador sancionado

Affengruber será el primer jugador del Elche que se perderá un partido por motivos disciplinarios este curso, ya que no estará a disposición de su entrenador, Eder Sarabia, para el próximo partido de liga ante el Athletic (19 de octubre), después del parón FIFA de selecciones. Curiosamente, Sarabia cumplió en Vitoria su segundo duelo de sanción por la expulsión sufrida en Pamplona, contra Osasuna, hace unos días.

Para cubrir la ausencia del austriaco el técnico vasco cuenta con varias alternativas, como Víctor Chust o Diaby. La última vez que el Elche se quedó en inferioridad numérica en el terreno de juego fue en la antepenúltima jornada de Liga del pasado campeonato, cuando Germán Valera tuvo que abandonar el campo por dos amarillas en el partido ante el Huesca en El Alcoraz.

Vía: Información