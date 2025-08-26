Affengruber y la selección austriaca: sin convocatoria... ni de reserva

La gran actuación de David Affengruber en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid el pasado sábado le valió al central austriaco el reconocimiento tanto de su entorno más próximo a nivel de club, que ya le conocía del curso pasado, como de todos aquellos que le están descubriendo en Primera División.

La línea ascendente del joven defensa (24 años) le convierte en un diamante a seguir por clubes españoles y extranjeros. Y en una opción más para su selección, en la que ha sido internacional en categoría sub-21. La presencia inminente de la siguiente ventana FIFA le colocaba con opciones de dar el salto a la absoluta... algo que, de momento, no ocurrirá.

El seleccionador Ralf Rangnick, con un estilo de juego similar al del proyecto franjiverde capitaneado desde el banquillo por Eder Sarabia, no ha incluido a Affengruber entre los 26 futbolistas citados para los dos próximos partidos de su selección, contra Chipre y Bosnia-Herzegovina, clasificatorios para el Mundial del año que viene.

Fuera de los 40 mejores austriacos

Ni siquiera la ausencia de tres centrales por lesión (Wöber, Traunet y Friedl) ni las dudas físicas que pueda generar el madridista Alaba han llevado a Rangnick a considerar la opción de Affengruber, que tampoco ha sido incluido entre los 15 futbolistas de la reserva, que estarán pendientes por si hay alguna baja de última hora de aquí a la próxima semana.

Sorprende que un jugador del nivel y la proyección actual de Affengruber no esté entre los 40 mejores de su país. Esta no presencia con Austria hará que el central se quede durante esas fechas en tierras ilicitanas junto a sus compañeros, en unos días que también pueden resultar claves para adaptar a los últimos fichajes de este verano y en los que el Elche disputará un partido amistoso contra el Murcia.