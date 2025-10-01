Affengruber, en la lista de Austria... como reserva

El excelente nivel que está mostrando en el Elche el central austriaco David Affengruber le vale para recibir los elogios del entorno franjiverde y de su entrenador, Eder Sarabia, pero todavía no es suficiente para el seleccionador de su país, que lo ha vuelto a dejar fuera de la próxima convocatoria para partidos de clasificación mundialistas.

Eso sí, Affengruber va dando pasitos en los mencionados planes de Ralf Rangnick. Si en la anterior convocatoria, hace un mes, ni entró en la lista final ni en la de reservas, al menos en esta ocasión ha sido incluido en esta último.

Affengruber es uno de los 13 futbolistas a los que la federación austriaca ha solicitado que queden pendientes de posibles bajas en los próximos días por parte de alguno de los 24 seleccionados.

En la línea defensivas, los escogidos por Rangnick antes que Affengruber son Alaba (Real Madrid), Danso (Tottenham), Friedl (Werder Bremen), Lienhart (Friburgo), Mwene (Mainz 05), Posch (Como), Prass (Hoffenheim) y Querfeld (Unión Berlín).

San Marino y Rumanía

Austria juega contra San Marino en Viena el jueves 9 de octubre y contra Rumanía en Bucarest el domingo 12, un día después de que la selección española se mida a Georgia en el Martínez Valero.

El combinado centroeuropeo es actualmente segundo del Grupo H de la UEFA, con 12 puntos, los mismos que tiene Bosnia y Herzegovina, pero con un partido menos. Hay que recordar que solo los primeros de grupo van directos al Mundial, mientras que los segundos disputan un "play-off".

De momento, Affengruber tendrá que seguir esperando su oportunidad para debutar con la selección austriaca absoluta, tras haber sido internacional sub-21. El momento parece cada vez más cercano y si continúa con su progresión no debería llegar después del Mundial del verano que viene en Norteamérica.

Diang sí irá citado con República Democrática del Congo El futbolista del Elche que ha sido citado para el próximo parón FIFA de selecciones es Grady Diangana, llamado a filas por la República Democrática del Congo para los partidos contra Togo (11 de octubre) y Sudán (15 de octubre), ambos de clasificación para el Mundial. Diang ha sido internacional absoluto con su país en 8 ocasiones, la última de ellas el pasado mes de marzo. Los congoleños actualmente son segundos de su grupo con 16 puntos, a dos de Senegal, en una fase que concluye con estos dos partidos, en los que si no consiguen adelantar a los senegaleses pasarán a la repesca.

Vía: Información