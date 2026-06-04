Adama Traoré, músculo y explosividad para la reconstrucción del Elche

El Elche salvó la categoría en la última jornada ante el Girona en Montilivi (1-1), pero el alivio del objetivo cumplido no puede esconder la realidad del equipo franjiverde. En el Martínez Valero hace falta una reconstrucción profunda, partiendo desde el banquillo y pasando por prácticamente todas las posiciones.

El conjunto ilicitano acabó con 43 puntos, rozando una zona de descenso que apretó hasta el final. La salvación llegó, pero no sobró nada. Y ahora, con el mercado ya en marcha, el club sabe que toca tomar decisiones importantes.

La marcha de Eder Sarabia

La primera sacudida llegó en el banquillo. Eder Sarabia, el técnico que devolvió al Elche a Primera y que logró mantenerlo en la máxima categoría tras firmar un arranque de curso estelar, decidió dar un paso al lado pese a tener contrato con el cuadro ilicitano. “Me he dejado la vida en estas dos temporadas. De momento no voy a entrenar, no me voy a ningún sitio. La idea es descansar unos meses y dedicar tiempo a mi familia”, aseguró.

Eder Sarabia, durante una rueda de prensa esta temporada en una imagen de archivo. / Pablo Miranzo / EFE

No es la única baja importante a la que tendrá que hacer frente el Elche. Las cesiones de Víctor Chust, Rafa Mir, Iñaki Peña y Héctor Fort llegaron a su fin. También las de Buba Sangaré y Gonzalo Villar, aunque ambos seguirán en el equipo después de completar sus traspasos permanentes por 4,5 millones y 1 millón de euros, respectivamente.

Aleix Febas, al Celta

También se marchó Aleix Febas como agente libre. El centrocampista, uno de los nombres propios de la temporada, aceptó la propuesta del Celta de Vigo pensando en objetivos más ambiciosos. En Balaídos jugará competición europea y encaja muy bien en el estilo de Claudio Giráldez. No hay que negar que, para el Elche, su adiós deja un hueco enorme en la sala de máquinas.

Febas, con Marco Garcés y Sergio Álvarez, tras su presentación en Balaídos / Pablo Hernández Gamarra

Ahora, el Elche necesita muchas cosas para tener garantías de competitividad el curso que viene. En ataque, el club ya mira opciones como Marcos Fernández, pero hay nombres que llaman mucho más la atención a los aficionados de LaLiga: el de Adama Traoré.

Adama Traoré, en su presentación con el West Ham / Instagram: @adamatrd37

El extremo español, de 30 años, podría regresar a LaLiga tras el descenso del West Ham a Championship. Según varias fuentes, el club ilicitano ha mostrado interés en él por su potencia, desequilibrio y físico, uno de los más privilegiados de Inglaterra. Eso sí, para llegar al Martínez Valero, el catalán debería rebajarse mucho la ficha.

Sin duda, además de en lo deportivo, su fichaje daría un salto al Elche también a nivel mediático. Sea como fuere, la reconstrucción ya ha empezado. Y esta vez, el objetivo debe ser sellar la permanencia antes de la última jornada. ¿Ayudaría Adama en ese objetivo?