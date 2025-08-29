Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El 1x1en el Elche-Levante (2-0): Mendoza vuelve a brillar en la primera victoria

Los de Sarabia sumaron los primeros tres puntos de la temporada gracias a los goles de Rafa Mir y de Rodrigo Mendoza

Álvaro Rodríguez y Rafa Mir se abrazan tras el gol del murciano.

Álvaro Rodríguez y Rafa Mir se abrazan tras el gol del murciano. / Áxel Álvarez

Alejandro Ruiz

Conoce las 16 notas de los futbolistas que han participado en la victoria del Elche frente al Levante, por dos goles a cero.

