El 1x1 del del Sevilla 2-2 Elche: Martim Neto, el mejor en el Sánchez Pizjuán

Los franjiverdes se quedaron a cinco minutos de sumar los tres puntos en Nervión

El once elegido por Sarabia, antes del partido. / MANU GOMEZ / LOF

Alejandro Ruiz

El Elche ha empatado frente al Sevilla (2-2), en un partido que tuvo varios héroes y villanos por parte de los de Sarabia. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.

