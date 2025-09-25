Primera División
El 1x1 del Osasuna 1-1 Elche: Pedrosa salva al Elche
Los franjiverdes consiguen mantener el invicto en el descuento
Kike Calabuig
En un partido que parecía abocado a la primera derrota, el Elche consigue sumar un punto valiosísimo en El Sadar gracias a un tanto en el descuento de Adrià Pedrosa, héroe franjiverde en Pamplona. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.
Vía: Información
