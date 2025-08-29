El 1x1 en el Elche-Levante (2-0): Mendoza vuelve a brillar en la primera victoria
Los de Sarabia sumaron los primeros tres puntos de la temporada gracias a los goles de Rafa Mir y de Rodrigo Mendoza
Alejandro Ruiz
Conoce las 16 notas de los futbolistas que han participado en la victoria del Elche frente al Levante, por dos goles a cero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fermín rompe su silencio
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Vía libre para Vinicius
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid