Primera División
El 1x1 del Elche-Celta: John Chetauya se redime
Los franjiverdes vuelven a la senda de la victoria en el Martínez Valero y se sitúan entre los cuatro primeros
Kike Calabuig
El Elche vuelve a ganar en un duelo dominado de principio a fin. Las sensaciones son inmejorables y otra jornada más el conjunto franjiverde sigue invicto, ahora en posiciones de Champions. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.
Vía: Información
