El 1x1 del Elche-Celta: John Chetauya se redime

Los franjiverdes vuelven a la senda de la victoria en el Martínez Valero y se sitúan entre los cuatro primeros

El Elche gana al Celta y acaba la jornada en zona Champions

El Elche gana al Celta y acaba la jornada en zona Champions / Matías Segarra

Kike Calabuig

El Elche vuelve a ganar en un duelo dominado de principio a fin. Las sensaciones son inmejorables y otra jornada más el conjunto franjiverde sigue invicto, ahora en posiciones de Champions. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.

