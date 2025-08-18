El 1x1 del Elche-Betis: Ali y Neto, los mejores en el regreso a Primera
Germán Valera se estrenó como goleador en Primera en una noche donde Houary y Martim Neto, desde el banquillo, destacaron con la franja
Alejandro Ruiz
Consulta las notas de los 16 futbolistas que han participado en la primera jornada liguera. La crónica del partido, en este enlace.
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- Mercado de fichajes, hoy 18 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Operación Szczesny en el Barça
- Flick 'bloquea' que los canteranos viajen a Brasil
- El Barça confirma una 'pelea' con LaLiga por los asientos VIP
- El Barça no quiere con Bardghji un 'caso Mastantuono
- El Barça se explica: los detalles del aval y la masa salarial del club
- Mensaje' de Flick a Casadó