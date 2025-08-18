Suscripción

El 1x1 del Elche-Betis: Ali y Neto, los mejores en el regreso a Primera

Germán Valera se estrenó como goleador en Primera en una noche donde Houary y Martim Neto, desde el banquillo, destacaron con la franja

Germán Valera celebra el gol del empate a uno.

Germán Valera celebra el gol del empate a uno. / ECF

Alejandro Ruiz

Consulta las notas de los 16 futbolistas que han participado en la primera jornada liguera. La crónica del partido, en este enlace.

