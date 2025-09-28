Primera División
El 1x1 del Elche 2 - Celta 1: John Chetauya se redime
Los franjiverdes vuelven a la senda de la victoria en el Martínez Valero y se sitúan entre los cuatro primeros
Kike Calabuig
El Elche vuelve a ganar en un duelo dominado de principio a fin. Las sensaciones son inmejorables y otra jornada más el conjunto franjiverde sigue invicto, ahora en posiciones de Champions. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.
Vía: Información
