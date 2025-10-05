Primera División
El 1x1 del Alavés-Elche: Febas y Valera se salvan del desastre
Los franjiverdes caen por primera vez esta temporada y pierden la condición de invictos
Kike Calabuig
El Alavés-Elche apuntaba a ser un duelo difícil e intenso. Así fue y el conjunto franjiverde ha caído por primera vez esta temporada. El conjunto vasco fue superior de principio a fin en el encuentro más difícil hasta el momento. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.
Vía: Información
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pillan a Iturralde y Risto en un micro abierto hablando de Lamine: 'Ahora dicen que...
- Caos en el vestuario del Real Madrid: egos, enfados y pulsos contra Xabi Alonso
- El mercado empieza a moverse por Ter Stegen
- Real Madrid - Villarreal, en directo: Última hora del partido de LaLiga hoy, en vivo
- José Manuel Pinto, sobre su etapa con Guardiola en el Barça: 'Sin Tito Vilanova fue otra cosa, nos afectó mucho
- Ronnie Coleman, exculturista ocho veces campeón del Mr Olympia, elige al ganador de 2025: 'Está mayor y medicado
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Villarreal
- Se agrava el lío con Lamine Yamal