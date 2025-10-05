Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Primera División

El 1x1 del Alavés-Elche: Febas y Valera se salvan del desastre

Los franjiverdes caen por primera vez esta temporada y pierden la condición de invictos

Febas controla el balón.

Febas controla el balón. / LOF

Kike Calabuig

El Alavés-Elche apuntaba a ser un duelo difícil e intenso. Así fue y el conjunto franjiverde ha caído por primera vez esta temporada. El conjunto vasco fue superior de principio a fin en el encuentro más difícil hasta el momento. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.

Vía: Información

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas