Arnau Comas, el ex de La Masia que brilla en el Eibar

La SD Eibar parece remontar el vuelo en LaLiga Hypermotion. El cuadro armero encadena cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota, lo que le ha permitido distanciarse de la zona de descenso en una temporada con objetivos muy diferentes a la anterior. La buena dinámica de los vascos deja dos nombres como protagonistas: el técnico Beñat San José y el ex del Barça Arnau Comas.

Tras quedarse a un paso de la gloria el año pasado -tanto en la fase regular como en el play-off-, el Eibar lucha esta temporada por un objetivo bien distinto: lograr la salvación. Un balance de tres derrotas y dos empates provocó la destitución de Joseba Etxeberria en la jornada 27, después de un 2-0 frente al Castellón que dejó a los armeros marcando la zona de salvación.

La llegada de Beñat San José le ha dado aire fresco al equipo. De hecho, con el técnico de San Sebastián en el banquillo, la SD Eibar todavía no ha perdido. Arrancó con un empate frente al Racing de Santander, derrotó a Cartagena y Almería y sumó otro punto frente al Racing de Ferrol.

Arnau Comas brilla en Ipurua

Los tres últimos partidos, además, también tienen otro elemento en común: Arnau Comas. El que fuera futbolista del Barça Atlètic aterrizó en Ipurua en el mercado de invierno y se ha convertido ahora en una pieza imprescindible en el once titular.

Comas abandonó la disciplina del FC Barcelona en 2022. Fijo en el eje de la zaga junto a Mika Mármol en los onces de Sergi Barjuán, el de Cassà de la Selva decidió dar un giro en su carrera y, tras 12 temporadas en la Masia, se marchó al Basilea suizo, donde ha militado en las últimas dos campañas y media hasta llegar cedido al Eibar en enero.

"Estoy muy contento, a nivel colectivo el equipo está en un buen momento de forma y las cosas están saliendo bien. A nivel individual, físicamente ya me siento muy bien, con mucha confianza y adaptado al equipo y a lo que pide el míster”, asegura Arnau Comas en una entrevista para el club.

Tres partidos sin encajar

Le costó al central coger ritmo competitivo. De hecho, estuvo en el banquillo durante cuatro partidos consecutivos, sin minutos. Pero desde que agarrase la titularidad frente al Cartagena, ya no la ha soltado. Tres partidos en el once, cero goles en contra y sin apenas ocasiones creadas por parte de los rivales.

“Tenemos un buen orden y tácticamente estamos muy bien colocados”, comenta Comas, que va a exhibición por partido al lado de un veterano como Anaitz Arbilla y que logró el MVP del choque ante el Racing de Ferrol.

Contundencia defensiva, rapidez y, sobre todo, salida de balón, algo que trabajó durante años y años en el FC Barcelona. El perfil de Arnau Comas ha permitido a Beñat San José darle solidez al equipo en la parte defensiva y un plus en la creación de ocasiones desde primera línea: "El míster me pide que intente dar un paso más a nivel ofensivo con balón; cuando jugamos con tres y estoy en el centro, que dé pases por medio. Atreverme y dar ese plus en salida de balón”.