Yago Taboas, experto en finanzas: “Ahorrar 200 euros al mes puede hacerte pagar 30.000 euros menos de intereses en tu hipoteca”

Comprar una vivienda suele convertirse en una de las decisiones económicas más importantes para cualquier familia. Para conseguirlo, muchas personas recurren a una hipoteca que puede acompañarlas durante varias décadas. Sin embargo, existe una estrategia que permite reducir tanto el tiempo necesario para devolver el préstamo como la cantidad de dinero que termina en manos del banco en forma de intereses.

El experto en finanzas Yago Taboas Rivas ha explicado esta estrategia a través de sus redes sociales, poniendo como ejemplo una hipoteca de 200.000 euros. Su planteamiento parte de una idea sencilla: además de pagar la cuota mensual correspondiente, reservar una cantidad de dinero cada mes para utilizarla posteriormente para reducir la deuda pendiente.

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Para entender el impacto que puede tener esta decisión, el experto plantea una hipoteca de 200.000 euros a 30 años con un interés del 3%. En estas condiciones, la mensualidad se situaría aproximadamente en los 850 euros. Si el propietario se limita a abonar esta cantidad hasta el final del préstamo, terminará pagando una importante cantidad adicional respecto al dinero que pidió inicialmente.

En concreto, según el cálculo utilizado en el ejemplo, los intereses acumulados durante las tres décadas alcanzarían aproximadamente los 103.000 euros. Esto significa que una vivienda financiada inicialmente con 200.000 euros acabaría suponiendo alrededor de 303.000 euros entre capital e intereses, siempre según las condiciones de este supuesto.

La alternativa que plantea Taboas consiste en guardar 200 euros cada mes y destinarlos posteriormente a realizar amortizaciones anticipadas. Esa cantidad permitiría reunir 2.400 euros al año, que podrían utilizarse para reducir el capital que todavía queda pendiente de devolver al banco.

La razón por la que esta estrategia puede resultar efectiva está en el funcionamiento de los intereses. Al reducir el capital pendiente, los intereses futuros se calculan sobre una cantidad menor. De esta manera, cada aportación extraordinaria puede contribuir a reducir el coste total del préstamo a largo plazo.

Siguiendo las cifras de este ejemplo, el experto calcula que aportar esos 200 euros mensuales permitiría recortar la duración de la hipoteca de 30 a unos 22 años. Además, el ahorro acumulado en intereses podría rondar los 30.000 euros. En otras palabras, el propietario conseguiría terminar de pagar varios años antes y entregaría menos dinero al banco.

Cuando se realiza una amortización parcial, existen generalmente dos opciones. Una consiste en mantener el plazo original y conseguir que las cuotas mensuales sean más pequeñas. La otra es conservar una mensualidad similar y reducir los años que quedan de hipoteca. Si el objetivo es minimizar los intereses totales, acortar el plazo suele resultar más favorable.

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No obstante, esta estrategia no debe aplicarse de forma automática a todos los casos. Antes de adelantar dinero conviene revisar las condiciones de la hipoteca y comprobar si existen comisiones por amortización anticipada. También hay que tener en cuenta el tipo de interés, los años que quedan de préstamo y la situación económica de cada hogar.

Por último, utilizar todos los ahorros para reducir la deuda puede no ser la mejor decisión. Los expertos recomiendan mantener un colchón económico para hacer frente a gastos inesperados y, en determinados casos, también puede plantearse invertir ese dinero. La elección dependerá de la rentabilidad que pueda obtenerse frente al ahorro seguro que supone reducir los intereses de la hipoteca.