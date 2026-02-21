El Xocas responde a Rufián, sobre los impuestos: "Estoy orgulloso de pagar"

Los impuestos forman parte de la vida laboral de cualquier trabajador, pero siguen siendo una de las cuestiones que más dudas generan. Una de las creencias más extendidas es que, si subes de tramo en el IRPF por cobrar un poco más, puedes acabar ganando menos dinero neto. Sin embargo, el sistema fiscal español es progresivo, lo que significa que no todo tu sueldo pasa a tributar al tipo más alto, sino únicamente la parte que supera el límite establecido en cada tramo.

En la práctica, esto implica que solo pagas el porcentaje superior por la cantidad que rebasa el umbral anterior. Por ejemplo, si ganas 21.000 euros al año, no tributas al 30% por todo tu salario, sino únicamente por los 800 euros que exceden el límite de 20.200 euros. El resto mantiene el tipo correspondiente a los tramos previos.

También es habitual que, tras recibir un bonus o una subida salarial, la nómina refleje una retención mayor de lo habitual. Esto ocurre porque la empresa ajusta automáticamente el porcentaje de IRPF para evitar que, al hacer la declaración anual, tengas que pagar una cantidad elevada de golpe. No significa que estés pagando más impuestos de los que corresponden, sino que se está regularizando el cálculo.

El Xokas defiende su postura

Esta semana, El Xokas respondió a una polémica respecto a un acto celebrado este miércoles en el que participaron el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado. Durante su intervención, Rufián reflexionó sobre la influencia del poder digital y el auge de determinados discursos entre los jóvenes.

“Está de moda ser facha, ser un chungo y ser mala gente”, afirmó el político catalán, apuntando a la fuerza que, en su opinión, tienen hoy las redes sociales y los creadores de contenido en la construcción del relato público. Según defendió, el entorno digital se ha convertido en un espacio clave de influencia ideológica.

En ese contexto, Rufián mencionó a El Xokas al señalar que muchos jóvenes escuchan más a un streamer en televisión que a figuras científicas como Mariano Barbacid, investigador de referencia en la lucha contra el cáncer. Para el portavoz republicano, esta situación no es casual y responde a una dinámica comunicativa concreta.

La respuesta del creador de contenido no tardó en llegar. A través de X, El Xokas negó haber dicho que “lo público sea una mierda” y aseguró sentirse orgulloso de pagar impuestos. "Estoy orgulloso de pagar impuestos", empieza. "Lo que quiero es que el dinero público se gestione con eficacia y que quienes cobráis más de 100.000€ al año rindáis cuentas por resultados", prosiguió diciendo. "Parásitos. Que te echen y le den el dinero a Barbacid", decía el streamer.

En su mensaje, el streamer, que acumula millones de seguidores entre X, Twitch y YouTube, defendió que su crítica no iba dirigida a los servicios públicos en sí, sino a lo que considera una mala administración de los recursos. Su publicación avivó aún más el debate en redes.

Enol no se muerde la lengua

A todo esto, intervino el cantante Enol. El artista gijonés relató que su abuela superó un cáncer en un hospital público y que él mismo estudió en centros públicos, pudiendo cursar una carrera universitaria gracias a una beca que, según explicó, también le permitió comprar su primer micrófono.

El cantante concluyó reivindicando que ahora, con ingresos propios, considera justo contribuir con sus impuestos para que otras generaciones tengan las mismas oportunidades.

Su mensaje, directo y personal, se convirtió en uno de los más compartidos del debate, reflejando cómo la conversación sobre impuestos y servicios públicos trasciende la política para instalarse también en el ámbito cultural y digital.