Si vives con tus padres y tienes más de 30, esta ayuda te interesa: acaba de ser aprobada por el Gobierno y asciende a 700 euros

El Gobierno ha aprobado una nueva ayuda que también pueden recibir aquellas personas que viven con sus padres y tienen más de 30 años con un objetivo concreto: que puedan alcanzar la cifra estipulada en relación al IMV (Ingreso Mínimo Vital).

La subvención en cuestión contaba hasta ahora con un matiz que perjudicaba a muchos usuarios: no podían recibirla si no vivían de manera independiente, dado que en ese caso se les consideraría como parte de la misma unidad familiar.

No obstante, con la nueva reforma en la normativa del Ingreso Mínimo Vital propuesta por el gobierno, aquellas personas que no alcancen el IMV podrán recibir hasta 733€ en forma de la ya mencionada subvención.

Eso sí, desde el Gobierno también se ha especificado que la cifra de esta subvención se ajustará a los ingresos que tenga cada posible usuario y variará en función de si recibe otras ayudas ajenas a esta última.

Ahora bien; esta ayuda posee un matiz importante a tener en cuenta: para poder optar a ella, la persona ha de demostrar que no pertenece a la misma unidad económica familiar que sus padres. Pero, ¿qué significa esto exactamente?

Resumido de manera coloquial, el usuario no puede ser mantenido por los padres (eso sí, el cambio propuesto por el Gobierno tiene que ver con que ahora no es relevante si convives con ellos o no); siendo este un primer paso hacia su emancipación del hogar, lo cual consta como uno de los objetivos principales de este tipo de ayudas.

Y es que, según se ha comunicado desde el propio Gobierno, esta corrección en la ayuda del Ingreso Mínimo Vital se hace con el objetivo de ofrecer garantías a aquellos ciudadanos de España que no tengan medios económicos suficientes como para independizarse de manera plena.

En cuanto a temporalidad, este ajuste en la normativa se hará efectivo a lo largo de este año 2026, momento en el que se podrá solicitar esta ayuda con tal de que la persona pueda alcanzar cierto nivel de suficiencia económica.