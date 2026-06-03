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ECONOMÍA

Victoria Ballesteros, experta en economía: "A partir de junio, la factura de la luz subirá hasta 20 euros más al mes"

La especialista asegura que, por motivos fiscales, tendremos que pagar más a partir de ahora

Factura de la luz

Factura de la luz

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Ramón Baylos

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La situación económica global genera mucha preocupación en relación a distintos asuntos relacionados con la economía cotidiana como, por ejemplo, el coste enrgético. O, dicho de otra manera, cuánto subirá la factura de la luz.

En este sentido, los expertos esperan que esta aumente de precio a partir de este msimo mes de junio, y los motivos son de procedencia fiscal. O, al menos, así lo afirma Victoria Ballesteros, experta en la materia.

Según comentaba la especialista de la cadena COPE, los precios que veremos reflejados en los importes por luz a partir de ahora tendrán un aumento de entre 10 y 20 euros todos los meses. Pero, ¿a qué se debe esto exactamente?

Los motivos principales tienen que ver con que las ayudas que el Gobierno ofrecía hasta ahora para afrontar los gastos de luz desaparecerán, por lo que el precio de la misma incrementará de aquí en adelante.

Estos apoyos consisten en dos directrices principales: para empezar, el IVA de la electricidad y el gas sube del 10% al 21 % de nuevo, pero estos no son todos los cambios que se harán a partir de ahora.

La segunda modificación a tener en cuenta es que el impuesto especial sobre la electricidad recuperará su tipo habitual; algo a tener en cuenta después de que este se encontrase reducido durante los últimos meses.

¿Qué implicaciones tendría esto para el bolsillo de un ciudadano promedio? Según Vicoria Ballesteros, la factura de la luz podrá aumentar su precio en un 15%, aunque en otros casos será más.

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Por tanto, los cambios fiscales del Gobierno obligarán a los hogares a hacer frente a pagos mayores todos los meses, complicando una situación que ya era delicada de por sí antes de dichas modificaciones.

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