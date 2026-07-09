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La Unión Europea lanza un aviso a quienes tienen una caldera de gas: el cambio afectará a millones de españoles
El plan europeo busca alcanzar la neutralidad climática
Europa ya ha puesto en marcha el cambio y todo indica que las calderas de gas irán desapareciendo poco a poco, aunque el cambio será lento. La Unión Europea ha fijado 2040 como el año de referencia para empezar a dejar atrás estos sistemas dentro de su plan para reducir el uso de combustibles fósiles en las viviendas.
Eso no significa que las viviendas tengan que retirar las calderas que ya están instaladas ni que exista una prohibición inmediata. Quienes dispongan de una podrán seguir utilizándola durante años, pero el objetivo es que cada vez haya menos y vayan siendo sustituidas por otros sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes.
Detrás de todo esto está el objetivo europeo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para conseguirlo, Bruselas quiere reducir progresivamente el uso de energías contaminantes, especialmente en las viviendas, que representan una parte muy importante del consumo energético total.
De hecho, el cambio ya ha empezado a notarse. Desde 2025 ya no se conceden ayudas para instalar nuevas calderas de gas y las subvenciones se destinan a otras opciones más sostenibles. Esto está haciendo que muchas familias, cuando les toca renovar la calefacción de casa, empiecen a mirar otras alternativas.
El calendario de la Unión Europea deja claras las próximas fechas. En 2028, los edificios públicos deberán ser de cero emisiones y, a partir de 2030, esa exigencia se aplicará a todos los edificios nuevos. El objetivo final es que, de cara a 2040, las calderas de gas y otros sistemas que funcionan con combustibles fósiles vayan perdiendo protagonismo hasta dejar de ser la opción habitual.
Esto no significa que instalar una caldera de gas vaya a estar prohibido de un día para otro, pero sí que cada vez habrá más requisitos y exigencias, sobre todo en las viviendas de nueva construcción y en las grandes reformas.
Mientras tanto, la aerotermia se está convirtiendo en una de las alternativas más elegidas por su bajo consumo, mientras que la biomasa sigue teniendo mucho peso en las viviendas unifamiliares y en las zonas rurales.
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