Última hora del Gobierno: Esta es la insuficiente mejora en el sueldo de los funcionarios entre 2025 y 2028

Los trabajadores públicos están en pie de guerra con el Gobierno ante la congelación de su sueldo que no se adapta a la realidad del coste de vida actual. Para cambiar la situación, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT se reunieron el miércoles 19 de noviembre para encontrar una solución.

Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo porque la propuesta del Ministerio de Función Pública no convenció a las partes. Esta incluía la subida salarial del 10% a lo largo de cuatro años, entre 2025 y 2028, aunque durante los dos primeros no podía ser de más del 4% para no quebrar los fondos públicos. Además, se ponía sobre la mesa que el incremento debería ir en una parte fija y otra variable.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, interviene durante un desayuno informativo, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. / Marta Fernández - Europa Press

Tras la negativa, las asociaciones amenazaban con la posibilidad de una huelga general en caso de no cumplirse con las expectativas, y quedaban a la expectativa de la nueva propuesta del Estado, que ha llegado el jueves 20.

Ahora, después de completar el segundo encuentro, se asegura un aumento del 11%, un 1% más de lo propuesto en primer término, que supone un aumento de la inversión en 2.000 millones de euros respecto a la propuesta inicial.

Sin embargo, los sindicatos consideran insuficiente el esfuerzo y piden más cambios. Juan San Miguel (CSIF) ha reclamado que la subida se ejecute ya en 2025 y 206, una de las líneas rojas del Gobierno, para garantizar la "seguridad jurídica" y poner freno a las pérdidas económicas: "Condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo, que se suma al acumulado desde los recortes de 2010".

Una oficina donde trabajan funcionarios de cara al público. / Marcelo del Pozo/Reuters

Para la UGT es imperativo que se garantice la recuperación del poder adquisitivo perdido todo este tiempo, mientras que CCOO no se atrevía a valorar la mejora hasta que se reunieran el viernes 21 en comité federal.

"El objetivo final para CCOO es firmar el mejor acuerdo posible, sin pérdida de poder adquisitivo, derechos ni empleo para los empleados del sector público, y que eso conlleve un mejor servicio público para la ciudadanía", apuntaba.

La próxima reunión tendrá lugar el lunes 24 y se espera que las partes acerquen un poco más sus posturas, a la espera de saber el acuerdo final y de qué manera se aplicará para asegurar el fin de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.