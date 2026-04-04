La UE lo permite: España dará ayudas directas hasta 200 millones a estas empresas

La Comisión Europea anunció el 5 de marzo de 2026 la aprobación de un régimen de ayudas estatales presentado por España, con un presupuesto de 200 millones de euros, enfocado en fortalecer la cadena de valor del vehículo eléctrico.

Según explicó la Comisión, el Gobierno español había notificado este programa en el marco del Pacto por una Industria Limpia. Este instrumento buscaba apoyar inversiones estratégicas que permitieran ampliar la capacidad productiva en ámbitos considerados esenciales para el futuro energético europeo.

El plan estaba diseñado para financiar proyectos relacionados con la producción de tecnologías de almacenamiento de energía, baterías y soluciones basadas en hidrógeno. Todas estas áreas resultaban fundamentales para el desarrollo y expansión del vehículo eléctrico.

Además, el régimen también incluía ayudas destinadas a la fabricación de componentes clave necesarios para estas tecnologías. No solo se trataba de producir baterías o sistemas energéticos, sino también de garantizar el suministro de piezas esenciales dentro de la cadena industrial.

Otro de los puntos destacados era el apoyo a la obtención y recuperación de materias primas críticas. Este aspecto se consideraba estratégico para reducir la dependencia exterior y fortalecer la autonomía industrial en Europa.

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Las ayudas se concederían en forma de subvenciones directas y podrían ser solicitadas por empresas de todo el territorio español. El plazo para acceder a estos fondos se extendía hasta el 30 de junio de 2026, lo que ofrecía margen suficiente para el desarrollo de proyectos.

Por su parte, la vicepresidenta Teresa Ribera subrayó que esta iniciativa contribuiría a acelerar la transición hacia una industria más limpia. También destacó que, en un contexto de incertidumbre global, reforzar la autonomía energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles se había convertido en una prioridad estratégica para Europa.