La UE endurece las normas: pagarás un extra por latas y botellas en bares y restaurantes

La contaminación por plásticos se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales en Europa, sobre todo por la enorme cantidad de envases de un solo uso que se generan a diario. Muchos de estos residuos acaban fuera de los sistemas de reciclaje, lo que ha llevado a las instituciones europeas a buscar soluciones que ataquen el problema desde el origen.

Entre esas medidas destaca el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un modelo que ya funciona en varios países europeos y que pretende incentivar la devolución de envases mediante un pequeño pago previo. La idea es simple: al comprar una bebida envasada, el consumidor paga una cantidad adicional que recupera después cuando devuelve el envase vacío.

La Unión Europea ha incluido este sistema en su nueva normativa sobre envases, con el objetivo de que esté plenamente implantado en todos los Estados miembros antes de 2029. La meta es alcanzar una recogida separada de al menos el 90% de los envases de plástico y metal de un solo uso destinados a bebidas, un paso clave dentro de la estrategia de economía circular.

La medida afectará a productos muy habituales como botellas de agua, refrescos, zumos o latas de cerveza. Todos estos envases llevarán asociado un depósito, que en principio rondará los 10 céntimos.

Ese importe se pagará en el momento de la compra, pero no supondrá un coste definitivo para el consumidor, ya que se reembolsará después en efectivo, en forma de descuento o mediante vales, dependiendo del establecimiento.

Uno de los aspectos que más debate está generando es su aplicación en el sector de la hostelería. Bares, restaurantes, cafeterías y hoteles también están incluidos dentro del sistema, lo que significa que en muchos casos tendrán que cobrar ese depósito incluso en bebidas servidas en envases de un solo uso, como botellas pequeñas o latas.

Esto ha generado dudas en el sector, especialmente porque en la mayoría de ocasiones el consumo se realiza en el propio local y el envase no sale del establecimiento.

La normativa europea contempla la posibilidad de que cada país establezca excepciones cuando el producto se consume y se devuelve inmediatamente en el mismo local, algo que podría evitar la aplicación del depósito en determinadas situaciones.

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En el caso de España, la implantación del SDDR está condicionada por los objetivos europeos de reciclaje. El país no ha alcanzado las cifras exigidas por Bruselas, lo que ha acelerado los planes para poner en marcha el sistema antes de noviembre de 2026, aunque el proceso todavía arrastra retrasos sobre su aplicación en el territorio.